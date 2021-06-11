Александр Зверев – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

  • 11.06.2021 12:03
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Александр Зверев – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

11-го июня  состоятся полуфиналы Открытого чемпионата Франции по теннису у мужчин. Первыми на корт выйдут грек Стефанос Циципас (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№6 ATP).
 
Время начала матча – 15:50 по Киеву.
 
Ранее теннисисты встречались семь раз, на счету грека пять выигранных матчей.
 
В финале победитель встречи сразится против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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