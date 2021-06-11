Александр Зверев – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11-го июня состоятся полуфиналы Открытого чемпионата Франции по теннису у мужчин. Первыми на корт выйдут грек Стефанос Циципас (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№6 ATP).
Время начала матча – 15:50 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались семь раз, на счету грека пять выигранных матчей.
В финале победитель встречи сразится против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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