Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Уэльс – Швейцария

В субботу, 12 июня Уэльс в первом туре группы А чемпионата Европы в Баку сыграет со Швейцарией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервисов OLL.TV и Megogo.

Уэльс – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчу Уэльс - Швейцария