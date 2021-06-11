Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Уэльс – Швейцария

В субботу, 12 июня Уэльс в первом туре группы А чемпионата Европы в Баку сыграет со Швейцарией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервисов OLL.TV и Megogo.
Уэльс – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчу Уэльс - Швейцария
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Источник — Sport.ua
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