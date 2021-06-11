Реал Фарма — Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 11 июня, состоится поединок 26-го тура группы «Б» Второй лиги Украины, в котором «Реал Фарма» примет запорожский «Металлург».
Матч пройдет на стадионе «Иван» в Одессе. Прямая трансляция встречи начнется в 17:30.
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Источник — YouTube
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