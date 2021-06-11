Вячеслав КОЛОСКОВ: «Я успел нырнуть в кусты. А Лобановского повязали»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал историю о том, чем закончился один из их банкетов с легендарным украинским тренером Валерием Лобановским.
— Про Лобановского тоже история есть?
— Есть. Правда, опять с выпивкой связана...
— Нас это не коробит.
— В разгар сухого закона киевское «Динамо» готовилось к сезону в Ялте. А я был со сборной в Симферополе. У меня шофер, служебная машина. Как-то с Володей Веремеевым поехали к Лобановскому. Зашли в номер, тот сразу достал из холодильника бутылку водки. 0,75.
— Нормально.
— Выпили. В пять часов тренировка. Лобановский провел ее как ни в чем не бывало, принял душ, и мы отправились на ужин в ресторан гостиницы «Ялта». Выбрали дальний столик на открытой веранде. Алкоголь под запретом, за этим следили строго. Но у Лобановского все схвачено, знакомый официант приносил водочку в чайнике.
— Вот это уровень.
— Один чайничек, второй, третий... Чем больше выпиваешь, тем громче разговариваешь, начинаешь жестикулировать. На мужчину и женщину, сидевших за соседним столиком, не обращали внимания. А зря. Они-то, как позже выяснилось, и стуканули. Догадались, что не чаи гоняем. Когда мы уже к выходу потянулись, нагрянула милиция.
Смотрю — со всех сторон окружают. Веремеев, недолго думая, первому же бу-бух — в челюсть! Тот падает. А я хоть и пьяный, но соображаю — если заметут, мне конец. Успеваю нырнуть в кусты, бегом к машине, командую шоферу: «Трогай!»
— А Лобановский с Веремеевым?
— Повязали. Утром звонок, второй секретарь обкома. В панике: «Что вчера в гостинице стряслось?» Я уже маленько отошел. Спокойно отвечаю: «Не знаю. Поужинали с Валерием Васильевичем, и я уехал». — «Представляете, его и Веремеева задержала милиция. Пьяных! До Щербицкого дошло. Боюсь, с обоих погоны слетят».
— Чем кончилось?
— Да замяли...
— Благодаря вам?
— Ну что вы! Щербицкий и помог. Сначала наехал на них. Затем отмазал. Я-то в этой ситуации был бессилен. Наоборот, самый уязвимый. Чиновник же! Меня бы не только сняли с должности, еще и исключили бы из партии. По сей день не понимаю — как улизнул?
Источник — Спорт-Экспресс
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Колись я його поважав. Він свого часу керував хокеєм, і коли в 1979 після СРСР - НХЛ 6:0 почався майже шовіністичний угар (це було завжди, ми були значно молодші , нас не оминуло) він єдиний виступив тверезо і зазначив, що ми програємо тут, тут і ось тут, ще трохи і почнемо програвати взагалі. Так і сталося
Він був чи не єдиним у Москві, хто завжди підтримував Лобановського. Але потім вилезло звичне великоросійське мурло.
"От вони грали в Кубку Чемпіонів, а тепер отримають Охтирку" (це про київське "Динамо" після виходу з чемпіонату СРСР, грудень 1991). Потім він переміг в апаратній боротьбі вже в Росії і саме він домігся, щоб місця СРСР в усіх організаціях залишилися за Росією. От і все.
І не треба було взагалі його старечу деменцію передруковувати!
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