Вячеслав КОЛОСКОВ: «Я успел нырнуть в кусты. А Лобановского повязали»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал историю о том, чем закончился один из их банкетов с легендарным украинским тренером Валерием Лобановским.

— Про Лобановского тоже история есть?

— Есть. Правда, опять с выпивкой связана...

— Нас это не коробит.

— В разгар сухого закона киевское «Динамо» готовилось к сезону в Ялте. А я был со сборной в Симферополе. У меня шофер, служебная машина. Как-то с Володей Веремеевым поехали к Лобановскому. Зашли в номер, тот сразу достал из холодильника бутылку водки. 0,75.

— Нормально.

— Выпили. В пять часов тренировка. Лобановский провел ее как ни в чем не бывало, принял душ, и мы отправились на ужин в ресторан гостиницы «Ялта». Выбрали дальний столик на открытой веранде. Алкоголь под запретом, за этим следили строго. Но у Лобановского все схвачено, знакомый официант приносил водочку в чайнике.

— Вот это уровень.

— Один чайничек, второй, третий... Чем больше выпиваешь, тем громче разговариваешь, начинаешь жестикулировать. На мужчину и женщину, сидевших за соседним столиком, не обращали внимания. А зря. Они-то, как позже выяснилось, и стуканули. Догадались, что не чаи гоняем. Когда мы уже к выходу потянулись, нагрянула милиция.

Смотрю — со всех сторон окружают. Веремеев, недолго думая, первому же бу-бух — в челюсть! Тот падает. А я хоть и пьяный, но соображаю — если заметут, мне конец. Успеваю нырнуть в кусты, бегом к машине, командую шоферу: «Трогай!»

— А Лобановский с Веремеевым?

— Повязали. Утром звонок, второй секретарь обкома. В панике: «Что вчера в гостинице стряслось?» Я уже маленько отошел. Спокойно отвечаю: «Не знаю. Поужинали с Валерием Васильевичем, и я уехал». — «Представляете, его и Веремеева задержала милиция. Пьяных! До Щербицкого дошло. Боюсь, с обоих погоны слетят».

— Чем кончилось?

— Да замяли...

— Благодаря вам?

— Ну что вы! Щербицкий и помог. Сначала наехал на них. Затем отмазал. Я-то в этой ситуации был бессилен. Наоборот, самый уязвимый. Чиновник же! Меня бы не только сняли с должности, еще и исключили бы из партии. По сей день не понимаю — как улизнул?