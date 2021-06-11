Вячеслав КОЛОСКОВ: «Я успел нырнуть в кусты. А Лобановского повязали»

Почетный президент РФС рассказал об одном из банкетов с легендарным украинским тренером

  • 11.06.2021 10:08
  • 4043 просмотра
  • 10 комментариев
Вячеслав КОЛОСКОВ: «Я успел нырнуть в кусты. А Лобановского повязали»
© nsn.fm. Вячеслав Колосков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал историю о том, чем закончился один из их банкетов с легендарным украинским тренером Валерием Лобановским.

— Про Лобановского тоже история есть?
— Есть. Правда, опять с выпивкой связана...

— Нас это не коробит.
— В разгар сухого закона киевское «Динамо» готовилось к сезону в Ялте. А я был со сборной в Симферополе. У меня шофер, служебная машина. Как-то с Володей Веремеевым поехали к Лобановскому. Зашли в номер, тот сразу достал из холодильника бутылку водки. 0,75.

— Нормально.
— Выпили. В пять часов тренировка. Лобановский провел ее как ни в чем не бывало, принял душ, и мы отправились на ужин в ресторан гостиницы «Ялта». Выбрали дальний столик на открытой веранде. Алкоголь под запретом, за этим следили строго. Но у Лобановского все схвачено, знакомый официант приносил водочку в чайнике.

— Вот это уровень.
— Один чайничек, второй, третий... Чем больше выпиваешь, тем громче разговариваешь, начинаешь жестикулировать. На мужчину и женщину, сидевших за соседним столиком, не обращали внимания. А зря. Они-то, как позже выяснилось, и стуканули. Догадались, что не чаи гоняем. Когда мы уже к выходу потянулись, нагрянула милиция.

Смотрю — со всех сторон окружают. Веремеев, недолго думая, первому же бу-бух — в челюсть! Тот падает. А я хоть и пьяный, но соображаю — если заметут, мне конец. Успеваю нырнуть в кусты, бегом к машине, командую шоферу: «Трогай!»

— А Лобановский с Веремеевым?
— Повязали. Утром звонок, второй секретарь обкома. В панике: «Что вчера в гостинице стряслось?» Я уже маленько отошел. Спокойно отвечаю: «Не знаю. Поужинали с Валерием Васильевичем, и я уехал». — «Представляете, его и Веремеева задержала милиция. Пьяных! До Щербицкого дошло. Боюсь, с обоих погоны слетят».

— Чем кончилось?
— Да замяли...

— Благодаря вам?
— Ну что вы! Щербицкий и помог. Сначала наехал на них. Затем отмазал. Я-то в этой ситуации был бессилен. Наоборот, самый уязвимый. Чиновник же! Меня бы не только сняли с должности, еще и исключили бы из партии. По сей день не понимаю — как улизнул?

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Источник — Спорт-Экспресс

(15 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 11:40
    +1
    Ужас какой бухнули сели, надо было 15 лет за такое дать с конфискацией
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.06.2021 11:39
    -1
    Веремеев дерзкий
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 11.06.2021 11:38
    -1
    Забудьте про цю істоту, нема такої. Здохла.
    Колись я його поважав. Він свого часу керував хокеєм, і коли в 1979 після СРСР - НХЛ 6:0 почався майже шовіністичний угар (це було завжди, ми були значно молодші , нас не оминуло) він єдиний виступив тверезо і зазначив, що ми програємо тут, тут і ось тут, ще трохи і почнемо програвати взагалі. Так і сталося
    Він був чи не єдиним у Москві, хто завжди підтримував Лобановського. Але потім вилезло звичне великоросійське мурло.
    "От вони грали в Кубку Чемпіонів, а тепер отримають Охтирку" (це про київське "Динамо" після виходу з чемпіонату СРСР, грудень 1991). Потім він переміг в апаратній боротьбі вже в Росії і саме він домігся, щоб місця СРСР в усіх організаціях залишилися за Росією. От і все.
    І не треба було взагалі його старечу деменцію передруковувати!
    Ссылка
    Aleks Maydan
    online
      Aleks Maydan, 11.06.2021 11:31
    -1
    Типове бидло "нас там нет".....
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.06.2021 11:28
    +2
    Бредни старческие
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 11.06.2021 11:02
    +11
    Нашкодив і в кущі! Типова поведінка для кацика.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 11.06.2021 10:47
    +6
    norma_zap, 11.06.2021 10:17
    В общем милиция плохо сработала, недосмотрели!
    Согласен, не удивлюсь если немного кацап приврал и инициатором банкета был именно он
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.06.2021 10:33
    +18
    Чмо. Даже не постеснялся. Фу....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 10:19
    +24
    Поведение достойное русского. Наделал дел - и в кусты.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 11.06.2021 10:17
    +4
    В общем милиция плохо сработала, недосмотрели!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 10:19
    +24
    Поведение достойное русского. Наделал дел - и в кусты.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.06.2021 10:33
    +18
    Чмо. Даже не постеснялся. Фу....
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 11.06.2021 11:02
    +11
    Нашкодив і в кущі! Типова поведінка для кацика.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 11.06.2021 10:47
    +6
    norma_zap, 11.06.2021 10:17
    В общем милиция плохо сработала, недосмотрели!
    Согласен, не удивлюсь если немного кацап приврал и инициатором банкета был именно он
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 11.06.2021 10:17
    +4
    В общем милиция плохо сработала, недосмотрели!
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.06.2021 11:28
    +2
    Бредни старческие
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 11:40
    +1
    Ужас какой бухнули сели, надо было 15 лет за такое дать с конфискацией
    Ссылка
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