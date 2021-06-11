Александр ДЕНИСОВ: «Речь шла не о надписи «Слава Украине – Героям Слава»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020. Напомним, УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись «Героям Слава».

«Речь не шла о надписи «Слава Украине – Героям Слава». Речь шла о том, что хотела убрать Россия. Россия хотела убрать эту форму, потому что на ней нанесена карта Украины вместе с нашим Крымом. Вот, когда УЕФА отреагировала и сказала, что форма соответствует, а дальше уже да, появилось то, что там вот политически, там милитаристически и т.д. В общем, появилась какая-то формулировка, чтобы, как я считаю, просто по-чиновничьи где-то сыграть и за тех и за тех со стороны УЕФА», - сказал Денисов в комментарии телеканалу «Украина 24».