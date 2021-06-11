МАХНОВСКИЙ: «С удивлением узнал, что Вентспилс дисквалифицирован»

Украинский голкипер – об отстранении латвийского клуба от еврокубков

  • 11.06.2021 03:04
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МАХНОВСКИЙ: «С удивлением узнал, что Вентспилс дисквалифицирован»
© ФК Олимпик Донецк. Константин Махновский

Экс-голкипер «Вентспилса», украинец Константин Махновский, выступавший за латвийский клуб в прошлом сезоне, вспомнил период выступлений в этом клубе, который получил еврокубковую дисквалификацию от УЕФА.

«Сейчас я нахожусь в Киеве, проведал родственников, а теперь занимаюсь поисками новой команды. После двух лет за границей, конечно, есть желание снова играть в чемпионате Украины. Это в приоритете. Однако все будет зависеть от того, какие будут предложения. Думаю, что в ближайшем времени ситуация с этим вопросом уже прояснится.

C «Вентспилсом» мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Президент латвийского клуба обещал, что отпустит меня. Уже в Киеве в новостях прочитал, что «Вентспилс» на семь лет был отлучен от еврокубков. Честно говоря, был в шоке, потому что ничего не знал о «странном» матче латвийцев против «Бордо», ведь я пришел в команду где-то через год после этой игры. Очень жаль, ведь у «Вентспилса» был хороший период, команда играла в групповом турнире Лиги Европы, когда я был в команде, потом тоже выступала в еврокубках», - сказал Махновский.

Добавим, что УЕФА отстранил «Вентспилс» от участия в еврокубках на следующие семь лет - до сезона 2027/28 включительно.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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