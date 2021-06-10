Латвийский клуб отстранили от участия в еврокубках на семь лет

«Вентспилс» обвинили в мошенничестве, взяточничестве и коррупции

  • 10.06.2021 07:59
  • 2869 просмотров
  • 4 комментария
Латвийский клуб отстранили от участия в еврокубках на семь лет
© ФК Вентспилс. Адлан Шишханов

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА отстранил латвийский клуб «Вентспилс» от участия в еврокубках на семь лет. Дисквалификация действует до сезона-2027/2028 включительно.
 
Решение принято по итогам обвинений против ФК «Вентспилс» в мошенничестве, взяточничестве/коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА, а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований.
 
Также под санкции попали и отдельные должносные лица латвийского клуба. Спортивному директору «Вентспилса» Николаю Дьякинсу запрещено осуществлять какую-либо деятельность, связанную с футболом, в течение четырех ближайших лет, а председатель правления латвийского клуба Адлан Шишханов отстранён от футбольной деятельности пожизненно. УЕФА попросит ФИФА распространить санкции на весь мир.
 
Дисциплинарное дело УЕФА против «Вентспилса» было открыто по итогам матча Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Этот поединок обслуживал российский арбитр Сергей Лапочкин, на которого вышли некие люди с целью повлиять на исход матча. Судья, по имеющейся информации, отказался от предложения, но не сообщил об этом в УЕФА, за что получил 10 лет дисквалификации.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.06.2021 09:31
    0
    Dell Dnieper, 10.06.2021 08:17
    Бред, судья, который отказался брать деньги, получил больше чем тот кто предлагал. А вообще то похоже на подставу судьи....где тот Вентспилс и где Бордо, каким боком там Бордо засудить можно было.
    Может быть судья хотел в два раза больше, вот и не взял.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 10.06.2021 08:26
    +5
    ... А ЕСЛИ БЫ СОГЛАСИЛСЯ БЫЛО БЫ 7 ЛЕТ?
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 10.06.2021 08:24
    +5
    Прикольно, отказался но не доложил - а получил больше, чем те кто хотели купить. Л - ЛОГИКА!!!
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 10.06.2021 08:17
    +6
    Бред, судья, который отказался брать деньги, получил больше чем тот кто предлагал. А вообще то похоже на подставу судьи....где тот Вентспилс и где Бордо, каким боком там Бордо засудить можно было.
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 10.06.2021 08:17
    +6
    Бред, судья, который отказался брать деньги, получил больше чем тот кто предлагал. А вообще то похоже на подставу судьи....где тот Вентспилс и где Бордо, каким боком там Бордо засудить можно было.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 10.06.2021 08:26
    +5
    ... А ЕСЛИ БЫ СОГЛАСИЛСЯ БЫЛО БЫ 7 ЛЕТ?
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 10.06.2021 08:24
    +5
    Прикольно, отказался но не доложил - а получил больше, чем те кто хотели купить. Л - ЛОГИКА!!!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.06.2021 09:31
    0
    Dell Dnieper, 10.06.2021 08:17
    Бред, судья, который отказался брать деньги, получил больше чем тот кто предлагал. А вообще то похоже на подставу судьи....где тот Вентспилс и где Бордо, каким боком там Бордо засудить можно было.
    Может быть судья хотел в два раза больше, вот и не взял.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности