Латвийский клуб отстранили от участия в еврокубках на семь лет

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА отстранил латвийский клуб «Вентспилс» от участия в еврокубках на семь лет. Дисквалификация действует до сезона-2027/2028 включительно.



Решение принято по итогам обвинений против ФК «Вентспилс» в мошенничестве, взяточничестве/коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА, а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований.



Также под санкции попали и отдельные должносные лица латвийского клуба. Спортивному директору «Вентспилса» Николаю Дьякинсу запрещено осуществлять какую-либо деятельность, связанную с футболом, в течение четырех ближайших лет, а председатель правления латвийского клуба Адлан Шишханов отстранён от футбольной деятельности пожизненно. УЕФА попросит ФИФА распространить санкции на весь мир.



Дисциплинарное дело УЕФА против «Вентспилса» было открыто по итогам матча Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Этот поединок обслуживал российский арбитр Сергей Лапочкин, на которого вышли некие люди с целью повлиять на исход матча. Судья, по имеющейся информации, отказался от предложения, но не сообщил об этом в УЕФА, за что получил 10 лет дисквалификации.