УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Лапочкина

Под подозрение попал матч квалификации ЛЕ 2018/19 «Вентспилс» – «Бордо»

  • 09.06.2021 22:17
  • 2053 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Лапочкина
© Telegram. Сергей Лапочкин

УЕФА принял решение на 10 лет дисквалифицировать российского судью Сергея Лапочкина.

Лапочкин был отстранен от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

В сезоне 2018/19 перед матчем квалификации ЛЕ «Вентспилс» – «Бордо» на Лапочкина вышли некие люди с целью повлиять на исход матча.

Судья, по имеющейся информации, отказался от предложения, но не сообщил об этом в УЕФА, что является серьезным нарушением.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 09.06.2021 22:55
    0
    Може бути таке, що лапоть сам вимагав гроші. Хотів спрацювати як ньєто з ДК. Але це вже не 90-ті.
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 09.06.2021 22:50
    0
    Та походу НЕ відмовився, якщо 10-ку впаяли))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 09.06.2021 22:55
    0
    Може бути таке, що лапоть сам вимагав гроші. Хотів спрацювати як ньєто з ДК. Але це вже не 90-ті.
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 09.06.2021 22:50
    0
    Та походу НЕ відмовився, якщо 10-ку впаяли))
    Ссылка
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