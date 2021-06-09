УЕФА на 10 лет отстранил от футбола российского судью Лапочкина

УЕФА принял решение на 10 лет дисквалифицировать российского судью Сергея Лапочкина.

Лапочкин был отстранен от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

В сезоне 2018/19 перед матчем квалификации ЛЕ «Вентспилс» – «Бордо» на Лапочкина вышли некие люди с целью повлиять на исход матча.

Судья, по имеющейся информации, отказался от предложения, но не сообщил об этом в УЕФА, что является серьезным нарушением.