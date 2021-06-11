11 июня национальная команда Украины возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграют свой первый групповой матч против Нидерландов. До вылета украинцы успеют провести полноценный рабочий цикл в Бухаресте.

В 10:15 на «Волунтари» начнется утренняя тренировка сине-желтых, а в 12:20 два игрока сборной – Роман Безус и Артем Беседин – встретятся с представителями СМИ в конференц-зале Украинского медиа-центра. Вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16:00 по Киеву.

Пресс-конференция Безуса и Беседина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен до евента.