11 июня национальная команда Украины возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграют свой первый групповой матч против Нидерландов. До вылета украинцы успеют провести полноценный рабочий цикл в Бухаресте.
В 10:15 на «Волунтари» начнется утренняя тренировка сине-желтых, а в 12:20 два игрока сборной – Роман Безус и Артем Беседин – встретятся с представителями СМИ в конференц-зале Украинского медиа-центра. Вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16:00 по Киеву.
Пресс-конференция Безуса и Беседина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен до евента.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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