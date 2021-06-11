ФОТО. Цыганков полетит в Нидерланды! Тренировка сборной в Бухаресте

10 июня национальная команда Украины провела в Бухаресте две тренировки. И если утром занятия произошло под палящим солнцем и ребята могли жаловаться на сухой газон, то вечером характеристика у тренировочного поля была совсем другая.

Сильный обеденный ливень изменил погодные условия на полярно противоположные. До 17:15, когда сине-желтые приехали на стадион «Волунтари», вода еще не успела полностью высохнуть, затем газон был немного скользким.

Однако самое главное, что обильный дождь выпал в период между тренировками и никоим образом не помешал сборной Украины, поскольку именно в это время команда отдыхала в отеле «Каро».

В паузе между тренировками состоялась уже вторая пресс-конференция в украинском медиа-центре: с масс-медиа общались Тарас Степаненко и Виталий Миколенко. Журналисты интересуются у футболистов предчувствиями перед стартом на Евро-2020, ребята, со своей стороны, сохраняют умеренность и сдержанность в ответах, однако не скрывают, что с большим воодушевлением ждут первый матч на финальном турнире.

11 июня национальная команда возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграют свой первый групповой матч против Нидерландов. До вылета украинцы успеют провести полноценный рабочий цикл в Бухаресте: уже в 10:15 на «Волунтари» начнется утренняя тренировка сине-желтых, а в 12:20 два игрока сборной – Роман Безус и Артем Беседин – встретятся с представителями СМИ в конференц-зале Украинского медиа-центра. Вылет чартерного рейса в Амстердам назначено на 16:00 по Киеву.

Отметим, что на вечернем занятии все футболисты работали в общей группе. Ранее вингер сборной Виктор Цыганков, которого до сих пор беспокоит старая травма, ограничивался беговой работой. Однако на последней тренировке занимался вместе со всеми.

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Румынии, 10.06.2021