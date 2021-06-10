Сыграет ли с Нидерландами? Цыганков тренируется индивидуально

По информации Футбол 1, атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков проводит тренировки, однако вынужден работать самостоятельно.
Пока игрок «Динамо» сосредоточен на индивидуальной беговой работе.
Сейчас нет информации, сможет ли Цыганков выйти на поле в первом матче Украины на Евро против Нидерландов 13 июня.
Ранее Виктор из-за проблем с ногой пропустил два контрольных матча.
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Источник — Футбол 1/2/3
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