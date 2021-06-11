Вячеслав БЕЛИНСКИЙ: «Иногда из-за волнения могу играть не так, как хочу»

Накануне украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл в парном четвертьфинале юниорского Ролан Гаррос, но до этого не смог выйти в полуфинал одиночного разряда, уступив пятому сеяному. 17-летний спортсмен высказался о своем выступлении.

О поражении в четвертьфинале

Я очень сильно потянул живот. Конкретно проблему не говорят, возможно, порвал, возможно, растяжение. И мой соперник сегодня очень здорово играл, он очень хорошо подавал и пробивал справа. Травму я получил в третьем сете предыдущего матча против поляка.

О своей команде

Мой менеджер - Сергей Бубка. Он помогает мне с одеждой, ракетками на турниры. Приятно, что он есть в моей команде. Тренировка со Зверевым? (Бубка является мененджером Александра Зверева - прим. BTU) Он сейчас готовится к своему полуфиналу, но, может, как-то получится один раз с ним потренироваться. Я бы очень этого хотел. Серёжа также помогает мне попасть на тренировки игроков, потому что из-за ковидных правил на тренировки вообще не пускают. А в качестве тренера со мной работают Александр Долгополов-старший и Александр Карпенко. Здесь в Париже со мной только Карпенко.

О своём стиле игры и дальнейших планах

Мне больше нравится играть в контратаке. Это мой второй «Шлем», и иногда из-за волнения могу играть не так, как хочу. Дальше планирую выступить на всех юниорских «Шлемах». И вообще в целом я миксую, играю взрослые турниры ITF и юниорские.

Ролан Гаррос - это мой любимый «Шлем». Я люблю грунт, и у меня была мечта сыграть здесь. Хочется в следующем сезоне выступить уже во взрослом турнире, если получится. Победителем в этом году я вижу Рафаэля Надаля. Болею за него с пяти лет.