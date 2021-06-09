Украинец Белинский одержал две победы за день на юниорском Ролан Гаррос

Сегодня украинский теннисист Вячеслав Белинский в третьем раунде юниорского Ролан Гаррос в трех сетах одержал волевую победу над поляком Максом Касниковски – 2:6, 6:3, 6:1.

В четвертьфинале соперником Белинского станет пятый сеяный француз Джованни Мпеши-Перрикар.

Также Белинский вместе с болгарином Петром Нестеровым вышел в четвертьфинал в парном разряде. В трех сетах был обыгран первый сеяный эстонско-британский дуэт Марк Лаял/Джек Пиннингтон Джонс - 6:4, 2:6, 10:7.