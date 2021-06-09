Украинец Белинский одержал две победы за день на юниорском Ролан Гаррос

Украинец вышел в четвертьфиналы одиночного и парного разрядов

  • 09.06.2021 19:35
  • 298 просмотров
  • 1 комментарий
Украинец Белинский одержал две победы за день на юниорском Ролан Гаррос
© ФТУ. Вячеслав Белинский

Сегодня украинский теннисист Вячеслав Белинский в третьем раунде юниорского Ролан Гаррос в трех сетах одержал волевую победу над поляком Максом Касниковски – 2:6, 6:3, 6:1.

В четвертьфинале соперником Белинского станет пятый сеяный француз Джованни Мпеши-Перрикар.

Также Белинский вместе с болгарином Петром Нестеровым вышел в четвертьфинал в парном разряде. В трех сетах был обыгран первый сеяный эстонско-британский дуэт Марк Лаял/Джек Пиннингтон Джонс - 6:4, 2:6, 10:7.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Pavel K
    online
      Pavel K, 09.06.2021 19:55
    0
    Хто його бачив в грі? Є шанси нарешті отримати хоча б топ 100 гравця?
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 09.06.2021 19:55
    0
    Хто його бачив в грі? Є шанси нарешті отримати хоча б топ 100 гравця?
    Ссылка
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