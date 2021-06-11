Колос запланировал три спарринга с клубами УПЛ

Еще два соперника уточняются

  • 11.06.2021 01:19
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Колос запланировал три спарринга с клубами УПЛ
© ФК Колос. Руслан Костышин

До 15 июня «Колос» будет тренироваться в родных стенах, а потом отправится на сбор в Полтаву, который продлится с 16 по 26 июня. Затем коллектив вернется домой, а два завершающих этапа снова проведет в Ковалевке.

По имеющейся информации, подопечные Руслана Костышина 25 июня сыграют контрольный поединок с «Ингульцом», 7 июля - с «Александрией» и 10-го - с «Днепром -1». Также запланированы спарринги второго и третьего июля, но соперники еще уточняются.

Добавим, что в составе ковалевцев уже находится новичок - Ника Сичинава, который ранее выступал в «Ингульце». Также к тренировкам после травмы вернулся Евгений Морозко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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