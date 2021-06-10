Эти слова в душе каждого украинца. Офис Зеленского ответил на решение УЕФА

В офисе Президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали требование УЕФА убрать слоган «Героям слава» с игровой формы сборной Украины:

«Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям слава». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца».