Эти слова в душе каждого украинца. Офис Зеленского ответил на решение УЕФА

У каждого патриота на «Слава Украине» появляется ответ «Героям слава»

  • 10.06.2021 23:21
  • 170 просмотров
  • 0 комментариев
Эти слова в душе каждого украинца. Офис Зеленского ответил на решение УЕФА
© Instagram. Владимир Зеленский

В офисе Президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали требование УЕФА убрать слоган «Героям слава» с игровой формы сборной Украины:

«Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям слава». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца».

На футболки украинской национальной команды перед Евро-2020 была нанесена карта страны с Крымом в ее составе, а также слоганы «Слава Украине!» и «Героям слава!». Это вызвало большой резонанс в России, после чего УЕФА обязал сборную убрать второй слоган, но оставил первый.

Героям слава! Украинские болельщики устроили флешмоб на странице УЕФА в FB

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская правда

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности