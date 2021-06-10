Эстония
2 : 1
Латвия
10.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эстония – Латвия – 2:1 Решающий матч Балтийского кубка. Видео голов и обзор

В турнире традиционно принимали участие сборные Латвии, Литвы и Эстонии

  • 10.06.2021 23:05
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Эстония – Латвия – 2:1 Решающий матч Балтийского кубка. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня в Таллинне Эстония обыграла Латвию (3:1) и стала победителем Балтийского кубка.

Дубль в начале матча оформил Маттиас Кайт, один гол отыграл Давис Икауниекс.

Балтийский кубок проводится раз в два года, в нем принимают участие сборные Латвии, Литвы и Эстонии.

Балтийский кубок 2021

3-й тур, 10 июня

Эстония – Латвия – 2:1

Голы: Кайт, 5, 40 – Икауниекс, 84 (пен).

ГОЛ! 1:0. Кайт, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Кайт, 40 мин.

ГОЛ! 2:1. Икауниекс, 84 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

Видеобзор второго тайма.

События матча
84' ГОЛ ! С пенальти забил Давис Икаунекс (Латвия).
41' ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
5' ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
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Источник — Sport.ua

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