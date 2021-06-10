Эстония – Латвия – 2:1 Решающий матч Балтийского кубка. Видео голов и обзор

10 июня в Таллинне Эстония обыграла Латвию (3:1) и стала победителем Балтийского кубка.
Дубль в начале матча оформил Маттиас Кайт, один гол отыграл Давис Икауниекс.
Балтийский кубок проводится раз в два года, в нем принимают участие сборные Латвии, Литвы и Эстонии.
Балтийский кубок 2021
3-й тур, 10 июня
Эстония – Латвия – 2:1
Голы: Кайт, 5, 40 – Икауниекс, 84 (пен).
ГОЛ! 1:0. Кайт, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Кайт, 40 мин.
ГОЛ! 2:1. Икауниекс, 84 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
Видеобзор второго тайма.
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Давис Икаунекс (Латвия).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
Источник — Sport.ua
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