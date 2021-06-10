Эстония
2 : 1
Латвия
10.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эстония обыграла Латвию и стала победителем Балтийского кубка

Дубль в начале матча оформил Маттиас Кайт, один гол отыграл Давис Икауниекс

  • 10.06.2021 21:00
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Эстония обыграла Латвию и стала победителем Балтийского кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Кайт

10 июня в Таллинне Эстония обыграла Латвию (3:1) и стала победителем Балтийского кубка.

Дубль в начале матча оформил Маттиас Кайт, один гол отыграл Давис Икауниекс.

Балтийский кубок проводится раз в два года, в нем принимают участие сборные Латвии, Литвы и Эстонии.

Балтийский кубок 2021

1-й тур, 1 июня

Литва – Эстония – 0:1

Гол: Аниер, 59.

2-й тур, 4 июня

Латвия – Литва – 3:1

Голы: Бенета, 37 (автогол), Эмсис, 69, Улдрикис, 85 – Голубицкас, 67.

3-й тур, 10 июня

Эстония – Латвия – 2:1

Голы: Кайт, 5, 40 – Икауниекс, 84 (пен).

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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