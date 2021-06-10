Эстония обыграла Латвию и стала победителем Балтийского кубка

10 июня в Таллинне Эстония обыграла Латвию (3:1) и стала победителем Балтийского кубка.
Дубль в начале матча оформил Маттиас Кайт, один гол отыграл Давис Икауниекс.
Балтийский кубок проводится раз в два года, в нем принимают участие сборные Латвии, Литвы и Эстонии.
Балтийский кубок 2021
1-й тур, 1 июня
Литва – Эстония – 0:1
Гол: Аниер, 59.
2-й тур, 4 июня
Латвия – Литва – 3:1
Голы: Бенета, 37 (автогол), Эмсис, 69, Улдрикис, 85 – Голубицкас, 67.
3-й тур, 10 июня
Эстония – Латвия – 2:1
Голы: Кайт, 5, 40 – Икауниекс, 84 (пен).
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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