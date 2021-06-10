Российский депутат: «Форма Украины? Только мы с ума сошли из-за этого»

Депутат Госдумы Российской федерации Игорь Лебедев не разделяет ажиотажа вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:

«Ну и что? Этот лозунг против России разве? Там не написано ничего оскорбительного для нашей страны. Чего мы придрались к этой форме? Ни одна страна в мире не обращает на нее внимания, только мы с ума уже сошли. Пятый день обсуждаем это говно.

УЕФА разрешила, УЕФА запретила – это ее дело, мы тут ни при чем. Да, РФС направила туда свой запрос, и, может быть, поэтому последовала такая реакция, а может, не из-за этого. Сборная России через два дня играет свой первый матч, давайте на это обращать внимание.

А на форме украинской сборной наплевать, что изображено. Пусть хоть всю Европу вместе с Америкой и Аляской себе нарисуют. Поверьте, никто на это внимания не обратит. Мы сами себя убеждаем в важности этой темы».

Ранее УЕФА запретил Украине размещать на форме лозунг «Героям слава».