Российский депутат: «Форма Украины? Только мы с ума сошли из-за этого»

Игорь Лебедев – о форме сборной Украины на Евро-2020

  • 10.06.2021 21:21
  • 2617 просмотров
  • 8 комментариев
Российский депутат: «Форма Украины? Только мы с ума сошли из-за этого»
© facebook.com/andriy.pavelko

Депутат Госдумы Российской федерации Игорь Лебедев не разделяет ажиотажа вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:

«Ну и что? Этот лозунг против России разве? Там не написано ничего оскорбительного для нашей страны. Чего мы придрались к этой форме? Ни одна страна в мире не обращает на нее внимания, только мы с ума уже сошли. Пятый день обсуждаем это говно.

УЕФА разрешила, УЕФА запретила – это ее дело, мы тут ни при чем. Да, РФС направила туда свой запрос, и, может быть, поэтому последовала такая реакция, а может, не из-за этого. Сборная России через два дня играет свой первый матч, давайте на это обращать внимание.

А на форме украинской сборной наплевать, что изображено. Пусть хоть всю Европу вместе с Америкой и Аляской себе нарисуют. Поверьте, никто на это внимания не обратит. Мы сами себя убеждаем в важности этой темы».

Ранее УЕФА запретил Украине размещать на форме лозунг «Героям слава».

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Источник — Sport24.ru

(13 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 21:52
    +1
    В 1721г Петр переименовал Великую Татарию в Россию, но до сих пор по татарский орут националистический клич "Ура", "Ур".
    Славяне говорили "Слава" и славили "Украину", так как Русь называлась Украиной. Московская Татария ненавидит славян и "Славу" и всегда воевала со своими славянами соседями: Украиной, Литвой и Польшей с особой злобой.
    Ссылка
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 21:49
    -2
    Олег Мандрівник, 10.06.2021 21:29
    Поглядел только что Антизомби - запоребриком полыхает знатно
    как раз эта передача и зомбирует одной тематикой
    не задумывался? ведь там только один вектор)
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 10.06.2021 21:45
    +1
    если говно из ПАРАШИ не воняло никто бы и не обсуждал
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 21:29
    +5
    Поглядел только что Антизомби - запоребриком полыхает знатно
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 10.06.2021 21:29
    0
    Товарстчч )(уйло, растреляйте этого мудака, он на ваших скрепах танцует.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 21:26
    +16
    Это они ещё не знают про портрет путина с открытым ртом на внутренней стороне трусов.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:25
    +10
    Це ми обговорюємо російське гівно яке лиється з росії проти України...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.06.2021 21:23
    +9
    так вы же всегда нам завидовали в футбольном плане
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 21:26
    +16
    Это они ещё не знают про портрет путина с открытым ртом на внутренней стороне трусов.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:25
    +10
    Це ми обговорюємо російське гівно яке лиється з росії проти України...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.06.2021 21:23
    +9
    так вы же всегда нам завидовали в футбольном плане
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 21:29
    +5
    Поглядел только что Антизомби - запоребриком полыхает знатно
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 21:52
    +1
    В 1721г Петр переименовал Великую Татарию в Россию, но до сих пор по татарский орут националистический клич "Ура", "Ур".
    Славяне говорили "Слава" и славили "Украину", так как Русь называлась Украиной. Московская Татария ненавидит славян и "Славу" и всегда воевала со своими славянами соседями: Украиной, Литвой и Польшей с особой злобой.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 10.06.2021 21:45
    +1
    если говно из ПАРАШИ не воняло никто бы и не обсуждал
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 10.06.2021 21:29
    0
    Товарстчч )(уйло, растреляйте этого мудака, он на ваших скрепах танцует.
    Ссылка
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