Поль ПОГБА: «У меня нет номера президента ПСЖ»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» - о своем будущем

  • 10.06.2021 21:09
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Поль ПОГБА: «У меня нет номера президента ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт с клубом истекает через год, прокомментировал слухи об интересе со стороны ПСЖ:

«По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От МЮ пока не было конкретного предложения.

Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком МЮ. Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.

У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи у меня нет».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Криштиану Роналду.

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Источник — RMC

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