Поль ПОГБА: «У меня нет номера президента ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт с клубом истекает через год, прокомментировал слухи об интересе со стороны ПСЖ:

«По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От МЮ пока не было конкретного предложения.

Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком МЮ. Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.

У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи у меня нет».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Криштиану Роналду.