Поль ПОГБА: «У меня нет номера президента ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт с клубом истекает через год, прокомментировал слухи об интересе со стороны ПСЖ:
«По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От МЮ пока не было конкретного предложения.
Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком МЮ. Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.
У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи у меня нет».
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Криштиану Роналду.
Источник — RMC
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