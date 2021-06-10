Российский комментатор: «Карта с Крымом – это право Украины»

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением по поводу скандала вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:
«Присоединение Крыма к России признали всего восемь стран. Даже Беларусь и Казахстан не признали. Поэтому вот такая история. Что поделать? Это право сборной Украины, и УЕФА ее поддержал».
Ранее УЕФА запретила Украине наносить на форму фразу «Героям слава».
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Источник — Эхо Москвы
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Странно слышать от него такие слова
Странно слышать от него такие слова
Странно слышать от него такие слова
Странно слышать от него такие слова
Странно слышать от него такие слова
Странно слышать от него такие слова
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