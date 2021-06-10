Российский комментатор: «Карта с Крымом – это право Украины»

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением по поводу скандала вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:

«Присоединение Крыма к России признали всего восемь стран. Даже Беларусь и Казахстан не признали. Поэтому вот такая история. Что поделать? Это право сборной Украины, и УЕФА ее поддержал».

Ранее УЕФА запретила Украине наносить на форму фразу «Героям слава».