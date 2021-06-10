Российский комментатор: «Карта с Крымом – это право Украины»

Адекватный комментарий от Геннадия Орлова

  • 10.06.2021 20:52
  • 4748 просмотров
  • 4 комментария
Российский комментатор: «Карта с Крымом – это право Украины»
© fclmnews.ru. Геннадий Орлов

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением по поводу скандала вокруг формы сборной Украины на Евро-2020:

«Присоединение Крыма к России признали всего восемь стран. Даже Беларусь и Казахстан не признали. Поэтому вот такая история. Что поделать? Это право сборной Украины, и УЕФА ее поддержал».

Ранее УЕФА запретила Украине наносить на форму фразу «Героям слава».

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Источник — Эхо Москвы

(15 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.06.2021 21:21
    +1
    Letifer, 10.06.2021 20:55
    Почему-то всегда думал, что Орлов - совок и вата
    Странно слышать от него такие слова
    так он же сожалеет а не за нас топит
    Ссылка
    mr. Bandy
    online
      mr. Bandy, 10.06.2021 21:20
    +5
    Letifer, 10.06.2021 20:55
    Почему-то всегда думал, что Орлов - совок и вата
    Странно слышать от него такие слова
    Это Орлов то совок? Вы бы почитали его высказывания и интервью. В одном из них он вспоминал времена чешского тренера Властимила Петржелы в его любимом Зените в начале нулевых. Так вот Орлов там прямым текстом говорил что Петржела окончательно очистил клуб от совка и приблизил его к Европейским стандартам. Орлов хоть и старый дед, но он антисоветчик-диссидент. И родился и вырос он в Харькове. А в Ленинград его занесло уже во взрослом состоянии. Там и остался навсегда.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:12
    +7
    Ніхто і не визнає Крим російським. Прийдеться віддавати і платити по повній за анексію!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 10.06.2021 20:55
    +9
    Почему-то всегда думал, что Орлов - совок и вата
    Странно слышать от него такие слова
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 10.06.2021 20:55
    +9
    Почему-то всегда думал, что Орлов - совок и вата
    Странно слышать от него такие слова
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.06.2021 21:12
    +7
    Ніхто і не визнає Крим російським. Прийдеться віддавати і платити по повній за анексію!
    Ссылка
    mr. Bandy
    online
      mr. Bandy, 10.06.2021 21:20
    +5
    Letifer, 10.06.2021 20:55
    Почему-то всегда думал, что Орлов - совок и вата
    Странно слышать от него такие слова
    Это Орлов то совок? Вы бы почитали его высказывания и интервью. В одном из них он вспоминал времена чешского тренера Властимила Петржелы в его любимом Зените в начале нулевых. Так вот Орлов там прямым текстом говорил что Петржела окончательно очистил клуб от совка и приблизил его к Европейским стандартам. Орлов хоть и старый дед, но он антисоветчик-диссидент. И родился и вырос он в Харькове. А в Ленинград его занесло уже во взрослом состоянии. Там и остался навсегда.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.06.2021 21:21
    +1
    Letifer, 10.06.2021 20:55
    Почему-то всегда думал, что Орлов - совок и вата
    Странно слышать от него такие слова
    так он же сожалеет а не за нас топит
    Ссылка
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