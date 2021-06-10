Ювентус продлил аренду Мораты еще на год

«Ювентус» воспользовался опцией продлить еще на один сезон аренду форварда «Атлетико» Мадрид Альваро Мораты. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Официально об этом клубы сообщат 14 июня перед матчем Евро-2020 Испания – Швеция. Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» намерен выкупить Морату.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 20 голов и 12 ассистов в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.