Ювентус намерен выкупить контракт Мораты

Туринский «Ювентус» ведет переговоры о выкупе контракта 28-летнего испанского форварда мадридского «Атлетико» Альваро Мораты.

Мората защищает цвета «Ювентуса» на правах аренды с сентября 2020 года. Итальянский клуб уже выплатил «Атлетико» €10 миллионов компенсации. Полная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.

В минувшем сезоне Мората провел за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач.

Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.