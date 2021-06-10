Два украинских арбитра будут телеэкспертами на Евро-2020

В студии будут работать Евгений Арановский и Сергей Бойко

  • 10.06.2021 19:32
  • 959 просмотров
  • 1 комментарий
Два украинских арбитра будут телеэкспертами на Евро-2020
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Шеф-продюсер телеканалов «Футбол» Иван Гресько у себя в Фейсбуке сообщил о том, что два украинских арбитра, Евгений Арановский и Сергей Бойко, будут экспертами «Футболов» на Евро-2020:

«Наконец-то в наших студийных программах появятся арбитры. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы украинские рефери начали говорить. Настал момент, когда нам повезло.

Евро-2020 проведем в компании с действующими арбитрами ФИФА. Евгений Арановский и Сергей Бойко уже побывали в нашей студии. Теперь ждем интересный обмен мнениями во время программ».

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
    firstromario
    online
      firstromario, 10.06.2021 20:16
    0
    вони все життя йшли до цієї мети, аби під час євро не судити матчі а судити суддів які судять матчі! (за гроші рижого)
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 10.06.2021 20:16
    0
    вони все життя йшли до цієї мети, аби під час євро не судити матчі а судити суддів які судять матчі! (за гроші рижого)
    Ссылка
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