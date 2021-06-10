Два украинских арбитра будут телеэкспертами на Евро-2020

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол» Иван Гресько у себя в Фейсбуке сообщил о том, что два украинских арбитра, Евгений Арановский и Сергей Бойко, будут экспертами «Футболов» на Евро-2020:

«Наконец-то в наших студийных программах появятся арбитры. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы украинские рефери начали говорить. Настал момент, когда нам повезло.

Евро-2020 проведем в компании с действующими арбитрами ФИФА. Евгений Арановский и Сергей Бойко уже побывали в нашей студии. Теперь ждем интересный обмен мнениями во время программ».