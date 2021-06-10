ХАЦКЕВИЧ: «С Нидерландами Украине нужно проявить труд и терпение»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о Евро-2020

  • 10.06.2021 19:23
  • 596 просмотров
  • 3 комментария
ХАЦКЕВИЧ: «С Нидерландами Украине нужно проявить труд и терпение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший игрок и главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением по поводу соперников сборной Украины по групповому этапу Евро-2020:

«С Нидерландами нужно проявить труд и терпение. Мы помним, как в матчах с Испанией и Францией сборной Украины пришлось ждать свой шанс. И его использовали.

Во встречах с Австрией подопечным Андрея Шевченко нужен ум и фантазия. В составе украинцев есть талантливые футболисты. Индивидуальные и командные действия должны помочь украинской сборной в матче с Австрией.

Что касается встречи с Северной Македонией, то здесь нашим футболистам понадобится любовь и желание. Украина будет явным фаворитом. И неважно, кто выйдет со стартовым свистком на поле, а кто останется на скамейке запасных. Все игроки должны показать свой максимум. Групповой турнир очень краткосрочен. Нужно показывать максимум с первой встречи».

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 19:47
    +1
    Если наши не наделают детских ошибок в обороне,то будет как минимум ничья
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 10.06.2021 19:38
    +3
    Да правильно всё сказал Хац...
    У нас никто не играл на таком уровне, разве что Зина в финале ЛЧ..
    А так надо будет прыгнуть выше максимума!!!
    Болеем за наших!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 10.06.2021 19:30
    0
    Нє, ну як без "терпіти"?))
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 10.06.2021 19:38
    +3
    Да правильно всё сказал Хац...
    У нас никто не играл на таком уровне, разве что Зина в финале ЛЧ..
    А так надо будет прыгнуть выше максимума!!!
    Болеем за наших!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 19:47
    +1
    Если наши не наделают детских ошибок в обороне,то будет как минимум ничья
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 10.06.2021 19:30
    0
    Нє, ну як без "терпіти"?))
    Ссылка
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