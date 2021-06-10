ХАЦКЕВИЧ: «С Нидерландами Украине нужно проявить труд и терпение»

Бывший игрок и главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением по поводу соперников сборной Украины по групповому этапу Евро-2020:

«С Нидерландами нужно проявить труд и терпение. Мы помним, как в матчах с Испанией и Францией сборной Украины пришлось ждать свой шанс. И его использовали.

Во встречах с Австрией подопечным Андрея Шевченко нужен ум и фантазия. В составе украинцев есть талантливые футболисты. Индивидуальные и командные действия должны помочь украинской сборной в матче с Австрией.

Что касается встречи с Северной Македонией, то здесь нашим футболистам понадобится любовь и желание. Украина будет явным фаворитом. И неважно, кто выйдет со стартовым свистком на поле, а кто останется на скамейке запасных. Все игроки должны показать свой максимум. Групповой турнир очень краткосрочен. Нужно показывать максимум с первой встречи».