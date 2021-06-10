ФОТО. Стаховский жестко отреагировал на запрет фразы «Героям слава» от УЕФА

Украинский теннисист – о скандале вокруг формы сборной Украины

  • 10.06.2021 19:03
  • 5195 просмотров
  • 21 комментарий
ФОТО. Стаховский жестко отреагировал на запрет фразы «Героям слава» от УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский у себя в Фейсбуке отреагировал на решение УЕФА запретить размещение фразы «Героям слава» на форме сборной Украины на Евро-2020:

«Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020, уже является политическим. Потому что сделали они это из-за жалоб российской власти. УЕФА, ваше «футбол вне политики» - это такой мусор.

Это фото из далекого 2015 года. Потому что герои не умирают», - написал Стаховский, и опубликовал фото своих кроссовок с нарисованным маркером Тризубом и все той же фразой «Героям слава».

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(12 голосов)

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Комментарии
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 20:09
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Ми украiнцi не подiляемо вишиватних поривiв Стаховського, та пiар ходiв, коррупцiонера Павелко! Щей й надпис чогось сором'язливо заховали за комiр. Так само сором' язливо як i спротив зеленим чоловiчкам в Криму. Тож стидайтеся. Замiсть того щоб працею, та звитягою будувати кращу Украiну, сидимо й хизуемося надписом за комiром. Нiмцям чи англiйцям нiякi надписи не потрiбнi, фiнам якi зупинили радянського агрессора теж. З чого б це? Може з того, що люди при пам'ятi!!! Помiркуйте над цими питаннями, коли буде вiльний час вiд диванного патрiотизму!!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 20:06
    +2
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Ты нам точно не украинец.
    А Бандера один из лидеров национально-освободительного движения против советского фашизма
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 10.06.2021 20:06
    +2
    Oleg Savchuk, 10.06.2021 19:51
    А чому адміни ви видаляєте коменти українцв, може краще почистите від мокшо ботів?
    Бо адміни самі підсмердюють "руськім духам"!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.06.2021 20:05
    +4
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Ну если ты хочешь ее лизнуть. То думаю Сергей дорисует
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 20:05
    +2
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Бандерівці це самий цвіт серед українців,а от ватніки це дно ,й рашистські посіпаки
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 20:04
    +3
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    След подошвы Стаховского надо оставить на твоей дупе.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 10.06.2021 20:00
    +3
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:59
    Ну ти мабуть чмо вiд мене недалеко пiшло, тож тихiше будь, а то дупа трiсне с пересердя!
    С- самокритика.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.06.2021 20:00
    +9
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Я не понимаю, какое дело тебе кацап до украинского футбольного форума?
    Что ты здесь лишнеромосомное потеряло?
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:59
    -11
    Комментарий свернут. Показать
    PETP0, 10.06.2021 19:55
    Ну, Сергея то весь мир знает, а вот что ты за чмо такое никому даже не интересно.
    Ну ти мабуть чмо вiд мене недалеко пiшло, тож тихiше будь, а то дупа трiсне с пересердя!
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    -11
    Комментарий свернут. Показать
    Oleg Savchuk, 10.06.2021 19:51
    А чому адміни ви видаляєте коменти українцв, може краще почистите від мокшо ботів?
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 10.06.2021 19:55
    +9
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Ну, Сергея то весь мир знает, а вот что ты за чмо такое никому даже не интересно.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 10.06.2021 19:53
    +2
    Молодець Стаховскій справжній українець, на відміну від його ватної колегі Цуренко.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 19:51
    +7
    А чому адміни ви видаляєте коменти українцв, може краще почистите від мокшо ботів?
    Ссылка
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 19:49
    -9
    Віталій Ткачук, 10.06.2021 19:42
    Треба щоб більше відомих спортсменів так висловлювалися ( навіть в фейсбуках- інстаграмах ). Уявіть такі ж дописи від Світоліної, Бех-Романчук, Зінченка та інших. Тоді, корумпована УЄФА, не наважилася б так вчинити.
    Уявив. Це буде як в СРСР.)
    Ссылка
    zivuales
    online
      zivuales, 10.06.2021 19:47
    -11
    Ну так в чём дело? Снял свою зелёнку и вышел на игру в футболке сборной.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 19:42
    +7
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Подозреваю что побольше тебя выиграл
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 10.06.2021 19:42
    +8
    Треба щоб більше відомих спортсменів так висловлювалися ( навіть в фейсбуках- інстаграмах ). Уявіть такі ж дописи від Світоліної, Бех-Романчук, Зінченка та інших. Тоді, корумпована УЄФА, не наважилася б так вчинити.
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    -22
    Комментарий свернут. Показать
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.06.2021 19:37
    +14
    Мы украинцы, полностью разделяем и поддерживаем твою позицию. Сергей!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.06.2021 19:18
    +26
    Ех, побільше б таких в Україні спортсменів як Стах. А то переважна більшість з позицією "какая разніца"
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.06.2021 19:18
    +26
    Ех, побільше б таких в Україні спортсменів як Стах. А то переважна більшість з позицією "какая разніца"
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.06.2021 19:37
    +14
    Мы украинцы, полностью разделяем и поддерживаем твою позицию. Сергей!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.06.2021 20:00
    +9
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Я не понимаю, какое дело тебе кацап до украинского футбольного форума?
    Что ты здесь лишнеромосомное потеряло?
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 10.06.2021 19:55
    +9
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Ну, Сергея то весь мир знает, а вот что ты за чмо такое никому даже не интересно.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 10.06.2021 19:42
    +8
    Треба щоб більше відомих спортсменів так висловлювалися ( навіть в фейсбуках- інстаграмах ). Уявіть такі ж дописи від Світоліної, Бех-Романчук, Зінченка та інших. Тоді, корумпована УЄФА, не наважилася б так вчинити.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 19:51
    +7
    А чому адміни ви видаляєте коменти українцв, може краще почистите від мокшо ботів?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 19:42
    +7
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Подозреваю что побольше тебя выиграл
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.06.2021 20:05
    +4
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    Ну если ты хочешь ее лизнуть. То думаю Сергей дорисует
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 20:04
    +3
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:39
    На подошве еще б нарисовал. Ну и че зарядился энергией. Много выиграл в 15 году да вплоть до 21 смешной жёсткий патриот!
    След подошвы Стаховского надо оставить на твоей дупе.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 10.06.2021 20:00
    +3
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:59
    Ну ти мабуть чмо вiд мене недалеко пiшло, тож тихiше будь, а то дупа трiсне с пересердя!
    С- самокритика.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 20:06
    +2
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Ты нам точно не украинец.
    А Бандера один из лидеров национально-освободительного движения против советского фашизма
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 10.06.2021 20:06
    +2
    Oleg Savchuk, 10.06.2021 19:51
    А чому адміни ви видаляєте коменти українцв, може краще почистите від мокшо ботів?
    Бо адміни самі підсмердюють "руськім духам"!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 20:05
    +2
    RUSLAN LUTSENKO, 10.06.2021 19:57
    А чого адмiни повиннi всiх бандерiвцiв вважати украiнцям и, якщо сам Бандера чи то поляк, чи мадяр! Хто Вам сказав, що Ви справжнiй украiнець! Чи то самi вигадали? 😁
    Бандерівці це самий цвіт серед українців,а от ватніки це дно ,й рашистські посіпаки
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 10.06.2021 19:53
    +2
    Молодець Стаховскій справжній українець, на відміну від його ватної колегі Цуренко.
    Ссылка
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