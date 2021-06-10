ФОТО. Стаховский жестко отреагировал на запрет фразы «Героям слава» от УЕФА

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский у себя в Фейсбуке отреагировал на решение УЕФА запретить размещение фразы «Героям слава» на форме сборной Украины на Евро-2020:

«Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020, уже является политическим. Потому что сделали они это из-за жалоб российской власти. УЕФА, ваше «футбол вне политики» - это такой мусор.

Это фото из далекого 2015 года. Потому что герои не умирают», - написал Стаховский, и опубликовал фото своих кроссовок с нарисованным маркером Тризубом и все той же фразой «Героям слава».