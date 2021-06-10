ФОТО. Стаховский жестко отреагировал на запрет фразы «Героям слава» от УЕФА

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский у себя в Фейсбуке отреагировал на решение УЕФА запретить размещение фразы «Героям слава» на форме сборной Украины на Евро-2020:
«Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020, уже является политическим. Потому что сделали они это из-за жалоб российской власти. УЕФА, ваше «футбол вне политики» - это такой мусор.
Это фото из далекого 2015 года. Потому что герои не умирают», - написал Стаховский, и опубликовал фото своих кроссовок с нарисованным маркером Тризубом и все той же фразой «Героям слава».
Источник — Facebook
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А Бандера один из лидеров национально-освободительного движения против советского фашизма
Что ты здесь лишнеромосомное потеряло?
Что ты здесь лишнеромосомное потеряло?
А Бандера один из лидеров национально-освободительного движения против советского фашизма
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