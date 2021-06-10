ФОТО. Зеленский наградил Зозулю почетным орденом

31-летний украинский нападающий Роман Зозуля получил от президента Украины Владимира Зеленского почетную награду — орден «За заслуги» III степени.

«Вот те дурные, которые кричат «националист», не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира»!

Остап Вишня

В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я — украинец. И сегодняшняя награда — орден «За заслуги» III степени — для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие

Любите Украину», — прокомментировал Зозуля фото с наградой.

Награда выдается за достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины.

Зозуля известен своей патриотической позицией и активной помощью украинской армии.

В минувшем сезоне Зозуля защищал цвета испанского «Альбасете», сыграв 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Зозуля уже попрощался с «Альбасете».