ФОТО. Зеленский наградил Зозулю почетным орденом

Украинский форвард получил орден «За заслуги» ІІІ степени

  • 10.06.2021 18:15
  • 2256 просмотров
  • 11 комментариев
ФОТО. Зеленский наградил Зозулю почетным орденом
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский нападающий Роман Зозуля получил от президента Украины Владимира Зеленского почетную награду — орден «За заслуги» III степени.

«Вот те дурные, которые кричат «националист», не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира»!

Остап Вишня

В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я — украинец. И сегодняшняя награда — орден «За заслуги» III степени — для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие

Любите Украину», — прокомментировал Зозуля фото с наградой.

Награда выдается за достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины.

Зозуля известен своей патриотической позицией и активной помощью украинской армии.

В минувшем сезоне Зозуля защищал цвета испанского «Альбасете», сыграв 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Зозуля уже попрощался с «Альбасете».

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Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 10.06.2021 18:44
    +3
    Большой Патриот, Настоящий Человек!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 18:35
    +5
    Зозуле нужно было дать героя Украины
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 10.06.2021 18:33
    +7
    Повага тобi Роман
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.06.2021 18:31
    +10
    Заслужил. Поздравляю Рома
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 18:30
    +7
    Молодець!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 18:30
    +5
    Класно! оце зараз полихне в мокшофашистів,вони ж так ненавидять його,тому що він помагав укр армії в боротьбі проти руССо-нацистських окупанатів
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 10.06.2021 18:29
    +6
    Большое Вам спасибо, Роман, за все.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 10.06.2021 18:25
    +3
    Почитай внимательно за что он получил награду, это совсем не связано с его спортивными достижениями. Да и за свой поступок он понёс наказание в виде дисквалификации. В чём проблема, или ватный пукан полыхнул?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.06.2021 18:24
    +2
    Golhrenshtanga, 10.06.2021 18:23
    В Европе и по морде судьи получают,Зозуля патриот,судья тридварас
    Сообщение было тому челу которому коммент потерли
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.06.2021 18:23
    0
    В Европе и по морде судьи получают,Зозуля патриот,судья тридварас
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 10.06.2021 18:21
    +10
    ВІтаю, ПАТРІОТ! Щиро радий за тебе!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.06.2021 18:31
    +10
    Заслужил. Поздравляю Рома
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 10.06.2021 18:21
    +10
    ВІтаю, ПАТРІОТ! Щиро радий за тебе!
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 10.06.2021 18:33
    +7
    Повага тобi Роман
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 18:30
    +7
    Молодець!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 10.06.2021 18:29
    +6
    Большое Вам спасибо, Роман, за все.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.06.2021 18:35
    +5
    Зозуле нужно было дать героя Украины
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 18:30
    +5
    Класно! оце зараз полихне в мокшофашистів,вони ж так ненавидять його,тому що він помагав укр армії в боротьбі проти руССо-нацистських окупанатів
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.06.2021 18:44
    +3
    Большой Патриот, Настоящий Человек!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 10.06.2021 18:25
    +3
    Почитай внимательно за что он получил награду, это совсем не связано с его спортивными достижениями. Да и за свой поступок он понёс наказание в виде дисквалификации. В чём проблема, или ватный пукан полыхнул?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.06.2021 18:24
    +2
    Golhrenshtanga, 10.06.2021 18:23
    В Европе и по морде судьи получают,Зозуля патриот,судья тридварас
    Сообщение было тому челу которому коммент потерли
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.06.2021 18:23
    0
    В Европе и по морде судьи получают,Зозуля патриот,судья тридварас
    Ссылка
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