ФОТО. Как состав ПСЖ может выглядеть в следующем сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как в следующем сезоне может выглядеть состав парижского ПСЖ.
Французский клуб уже подписал 30-летнего полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума в качестве свободного агента.
Также в ПСЖ этим летом могут перейти Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и другие известные футболисты.
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Источник — Transfermarkt
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