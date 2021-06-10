Борис БЕККЕР: «Надаль – фаворит, но он не может доминировать вечно»

Легендарный немец – о мужских полуфиналах Ролан Гаррос

  • 10.06.2021 18:05
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Борис БЕККЕР: «Надаль – фаворит, но он не может доминировать вечно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер оценил шансы полуфиналистов Ролан Гаррос-2021 у мужчин на титул:

«Конечно, я не знаю, что ждет нас в будущем, но Надаль видится главным фаворитом. Это не меняется уже давно. Рано или поздно ему на смену придут другие игроки, он же не может доминировать вечно.

Джокович тоже может взять титул. У Циципаса и Зверева тоже есть шансы – равные».

Напомним, в полуфинале Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем, а Стефанос Циципас – с Александром Зверевым. Оба матча пройдут в пятницу, 11 июня.

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