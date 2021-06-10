Борис БЕККЕР: «Надаль – фаворит, но он не может доминировать вечно»

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер оценил шансы полуфиналистов Ролан Гаррос-2021 у мужчин на титул:
«Конечно, я не знаю, что ждет нас в будущем, но Надаль видится главным фаворитом. Это не меняется уже давно. Рано или поздно ему на смену придут другие игроки, он же не может доминировать вечно.
Джокович тоже может взять титул. У Циципаса и Зверева тоже есть шансы – равные».
Напомним, в полуфинале Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем, а Стефанос Циципас – с Александром Зверевым. Оба матча пройдут в пятницу, 11 июня.
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