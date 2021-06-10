Буффон отклонил предложение Барселоны

Джанлуиджи Буффон продолжает поиски клуба на следующий сезон. Легендарный 43-летний вратарь отклонил предложение «Барселоны».
Это связано с тем, что «Барселона» предлагала Буффону только статус второго вратаря, а сам итальянец хочет быть основным.
В нынешнем сезоне на счету Буффона 14 матчей за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что бывший клуб Буффона, «Парма», готов подписать вратаря.
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Источник — Sport.es
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