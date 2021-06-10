Буффон отклонил предложение Барселоны

Итальянец хочет быть основным вратарем

  • 10.06.2021 17:46
  • 680 просмотров
  • 1 комментарий
Буффон отклонил предложение Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон продолжает поиски клуба на следующий сезон. Легендарный 43-летний вратарь отклонил предложение «Барселоны».

Это связано с тем, что «Барселона» предлагала Буффону только статус второго вратаря, а сам итальянец хочет быть основным.

В нынешнем сезоне на счету Буффона 14 матчей за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что бывший клуб Буффона, «Парма», готов подписать вратаря.

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Источник — Sport.es

(5 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 10.06.2021 17:55
    +1
    Заради Динамо))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 10.06.2021 17:55
    +1
    Заради Динамо))
    Ссылка
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