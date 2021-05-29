Парма готова подписать Буффона

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вскоре может перебраться в «Парму».
Как сообщает источник, в клубе намерены вернуть 43-летнего итальянского футболиста, который выступал за команду с 1995 по 2001-й.
Напомним, что Буффон покинет «Ювентус» после сезона-2020/21. Его контракт с клубом истекает в конце июня.
В прошедшем сезоне вратарь провел 14 матчей за «Ювентус» и пропустил 9 мячей.
Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в «Бенфике».
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Источник — Sky Sports
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