Парма готова подписать Буффона

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вскоре может перебраться в «Парму».

Как сообщает источник, в клубе намерены вернуть 43-летнего итальянского футболиста, который выступал за команду с 1995 по 2001-й.

Напомним, что Буффон покинет «Ювентус» после сезона-2020/21. Его контракт с клубом истекает в конце июня.

В прошедшем сезоне вратарь провел 14 матчей за «Ювентус» и пропустил 9 мячей.

Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в «Бенфике».