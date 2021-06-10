Вацко, Денисов, и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020

Бренд-амбассадоры FAVBET определили фаворитов на победу в турнире

  • 10.06.2021 15:32
  • 921 просмотр
  • 2 комментария
Вацко, Денисов, и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020

Плакаты с сеткой крупных турниров уходят в прошлое и остаются ламповыми воспоминаниями из детства и юности болельщиков. FAVBET вдохновился ими и решил воплотить в промо-мероприятии "Навангуй результаты Евро". К ней присоединились и бренд-амбассадоры компании.

Спортивный комментатор и ведущий YouTube-канала Вацко Live Виктор Вацко навангував в полуфиналах матче Италия - Франция и Португалия - Нидерланды. По его мнению, в финал пройдут Франция и Португалия и именно французы получат титул чемпиона Европы. Украина, по мнению Вацко, выйдет из группы со второго места, а в 1/8 финала уступит итальянцам.


А вот директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов верит, что наша сборная пробьется в полуфинал и только там уступит сборной Германии. В другом полуфинале Италия победит Францию, получив титул в финальном матче с Германией.

Наиболее неочевидный прогноз дал актер и ведущий Женя Янович. Он считает, что в полуфинальных матчах встретятся Франция - Италия и Польша - Турция. В финале Италия обыгрывает Польшу. Женя также ставит на выход Украины из группы и вылет на стадии 1/8 финала.

Спрогнозировать победителя Евро на сайте FAVBET может каждый. А еще шанс выиграть до 25 000 гривен. Сумма выигрыша зависит от количества правильно предусмотренных результатов.

По верно угаданы места команд в группах и проход 1/8 финала участники получат по 500 гривен. По верно угаданных победителей четвертьфиналов и полуфиналов по 1000 гривен, а за угаданного победителя финала - 1500 гривен. Каждый неверно предсказуемый результат, уменьшать сумму выигрыша на 1500 гривен.

Любой внутри Евро с FAVBET.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 10.06.2021 15:45
    -2
    вроде эксперты.. а выглядит все как диванные эксперты.. не упамянуть Бельгию которая будет в Финале .. это бред))
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    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 15:39
    0
    краем глаза прочитал янукович
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 15:39
    0
    краем глаза прочитал янукович
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