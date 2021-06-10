ЛЕВЧЕНКО: «Cтранно, что именно сейчас УЕФА решила подкорректировать форму»

Известный в прошлом футболист Евгений Левченко прокомментировал решение УЕФА относительно формы сборной Украины.
Напомним, что Украину обязали убрать с формы слоган «Героям слава».
«Очень странно, что именно сейчас УЕФА решила подкорректировать футболку сборной Украины. Все равно: «Слава Украине! Героя слава!» я считаю этот лозунг должен быть на футболке сборной», - написал Левченко в Twitter.
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Источник — Twitter
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