ЛЕВЧЕНКО: «Cтранно, что именно сейчас УЕФА решила подкорректировать форму»

Экс-игрок сборной Украины высказался о запрете лозунга «Героям слава»

  • 10.06.2021 13:47
  • 727 просмотров
  • 1 комментарий
ЛЕВЧЕНКО: «Cтранно, что именно сейчас УЕФА решила подкорректировать форму»
© Instagram. Евгений Левченко

Известный в прошлом футболист Евгений Левченко прокомментировал решение УЕФА относительно формы сборной Украины.

Напомним, что Украину обязали убрать с формы слоган «Героям слава».

«Очень странно, что именно сейчас УЕФА решила подкорректировать футболку сборной Украины. Все равно: «Слава Украине! Героя слава!» я считаю этот лозунг должен быть на футболке сборной», - написал Левченко в Twitter.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 13:59
    0
    А кто там что читал? трусьі есть...футболка тоже...свастики нет...следующий!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 13:59
    0
    А кто там что читал? трусьі есть...футболка тоже...свастики нет...следующий!
    Ссылка
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