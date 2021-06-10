Президент РФС: «Категорически не согласен с решением УЕФА!»

Запрет одного слогана «Героям слава» не устраивает россиян

  • 10.06.2021 12:55
  • 5671 просмотр
  • 27 комментариев
Президент РФС: «Категорически не согласен с решением УЕФА!»
© uaf.ua

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что УЕФА обязал Украину убрать слоган «Героям слава».

«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «Слава Украине» политический слоган, что «Героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.

При чем тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Все четко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.

Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса», — сказал Колосков.

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Источник — Чемпионат

(18 голосов)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 10.06.2021 14:14
    0
    На спорт уа працюють путінята які не чіпають коментарів відвертого сепаратистського характеру і банять коментарі на підтримку України!
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    Z1Vm3
    online
      Z1Vm3, 10.06.2021 14:07
    0
    Ув. редакция.
    Интересно бы узнать мнение официальных лиц стран и команд-соперников Украины в группе. Время ещё есть.
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    alegofich
    online
      alegofich, 10.06.2021 14:03
    +1
    Гавкають ті - які не мають право вийти на змагання під власним прапором, та гімном
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    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 10.06.2021 14:01
    0
    Старому пердуну о Вечном думать надо, а оно беспокоится о чужой ему стране.
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    Bolshoi
      Bolshoi, 10.06.2021 13:48
    +2
    Vladdal, 10.06.2021 13:24
    Если продолжить в логике Колоскова, то турниры сборных вообще проводить нельзя. Ибо они проводятся между командами государств, имеющих политические границы. И гимны исполнять нельзя. Ибо это тоже своего рода политические символы. И флаги надо отменить. Бред, короче.
    Абсолютно буквально. Тогда должны играть команда 1, команда 2, команда 3, и т. д., и которые представляют исключительно планету Земля, если марсеане конечно не будут против.
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    Stromae1
    online
      Stromae1, 10.06.2021 13:44
    +5
    Пачьотний прєзєдєнт РФС Вячєслав Колосков йде нахєр. Слава Україні!
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    Bolshoi
      Bolshoi, 10.06.2021 13:44
    +1
    А его согласием кто-то интересовался?
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    Istm
      Istm, 10.06.2021 13:42
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Колосков пнх
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.06.2021 13:40
    +5
    Vadum Hrynchuk, 10.06.2021 13:00
    Я як громадянин Украiни кажу - Слава Украiнi!
    Героям слава!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 10.06.2021 13:33
    -3
    Правильне рішення,👍, ні політиці в спорті!!! Самі і спровокували такою формою.
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    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 10.06.2021 13:31
    +4
    А ты кто вообще такой? С политикой своей страны согласен, а с решением УЕФА нет?
    Ссылка
    revizorr
    online
      revizorr, 10.06.2021 13:30
    +2
    Це деменція. Не звертайте уваги.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 10.06.2021 13:29
    +2
    Разорванные руссЬкие пердаки ))
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 10.06.2021 13:27
    +2
    Нюхай бебру колосок!))) 🐕 Лает караван идёт)))
    Ссылка
    wladimirkazakow1958
    online
      wladimirkazakow1958, 10.06.2021 13:24
    0
    Давайте выкупим всю форму со "Слава Украине"
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 10.06.2021 13:24
    +4
    Если продолжить в логике Колоскова, то турниры сборных вообще проводить нельзя. Ибо они проводятся между командами государств, имеющих политические границы. И гимны исполнять нельзя. Ибо это тоже своего рода политические символы. И флаги надо отменить. Бред, короче.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 10.06.2021 13:19
    +2
    Путлеренок розкудахтався
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 10.06.2021 13:19
    +1
    Ой мля....тебя колосок забыли спросить напишите на своих футболках раша параша...никто возражать не будет...
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 10.06.2021 13:16
    +1
    Ой мля....тебя колосок забыли спросить
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 10.06.2021 13:16
    +1
    Ох как их каробит, Павелко в кое то веки сделал то, за что можно его похвалить. Так ЖОПЫ разорвать лаптеногим это очень круто. Было вообще здорово, чтобы наша сборная сыграла у них в городе, и выиграла. Тогда бы там пол думы сума по сходили. Бессы выходят, это очередной пазор на весь мир, что ещё раз доказывает,страна Клоун!
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 10.06.2021 13:00
    +18
    Я як громадянин Украiни кажу - Слава Украiнi!
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 13:05
    +13
    Боюсь за то чтобы убрать Слава Украине , вам придётся столько башлянуть, что даже ты , дед , без пенсии останешься
    Слава Україні хлопці
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 10.06.2021 13:09
    +11
    О боже мой, да снимитесь с евро и всё, чо вонять-то? Только праздник нормальным людям портят, как всегда...
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    Prokop
    online
      Prokop, 10.06.2021 13:06
    +7
    Комментарий свернут. Показать
    П І Ш О В Н А Х Е Р, П Е С С М Е Р Д Я Ч И Й
    Ссылка
    Stromae1
    online
      Stromae1, 10.06.2021 13:44
    +5
    Пачьотний прєзєдєнт РФС Вячєслав Колосков йде нахєр. Слава Україні!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.06.2021 13:40
    +5
    Vadum Hrynchuk, 10.06.2021 13:00
    Я як громадянин Украiни кажу - Слава Украiнi!
    Героям слава!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 10.06.2021 13:12
    +5
    🇺🇦Героям слава!🇺🇦
    Ссылка
    Istm
      Istm, 10.06.2021 13:42
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Колосков пнх
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 10.06.2021 13:31
    +4
    А ты кто вообще такой? С политикой своей страны согласен, а с решением УЕФА нет?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 10.06.2021 13:24
    +4
    Если продолжить в логике Колоскова, то турниры сборных вообще проводить нельзя. Ибо они проводятся между командами государств, имеющих политические границы. И гимны исполнять нельзя. Ибо это тоже своего рода политические символы. И флаги надо отменить. Бред, короче.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.06.2021 13:10
    +3
    Истерика продолжается
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.06.2021 13:04
    +3
    Лучше так чем Дзюба ....
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    Bolshoi
      Bolshoi, 10.06.2021 13:48
    +2
    Vladdal, 10.06.2021 13:24
    Если продолжить в логике Колоскова, то турниры сборных вообще проводить нельзя. Ибо они проводятся между командами государств, имеющих политические границы. И гимны исполнять нельзя. Ибо это тоже своего рода политические символы. И флаги надо отменить. Бред, короче.
    Абсолютно буквально. Тогда должны играть команда 1, команда 2, команда 3, и т. д., и которые представляют исключительно планету Земля, если марсеане конечно не будут против.
    Ссылка
    revizorr
    online
      revizorr, 10.06.2021 13:30
    +2
    Це деменція. Не звертайте уваги.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 10.06.2021 13:29
    +2
    Разорванные руссЬкие пердаки ))
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 10.06.2021 13:27
    +2
    Нюхай бебру колосок!))) 🐕 Лает караван идёт)))
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 10.06.2021 13:19
    +2
    Путлеренок розкудахтався
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 10.06.2021 14:03
    +1
    Гавкають ті - які не мають право вийти на змагання під власним прапором, та гімном
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 10.06.2021 13:44
    +1
    А его согласием кто-то интересовался?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 10.06.2021 13:19
    +1
    Ой мля....тебя колосок забыли спросить напишите на своих футболках раша параша...никто возражать не будет...
    Ссылка
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