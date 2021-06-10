Президент РФС: «Категорически не согласен с решением УЕФА!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что УЕФА обязал Украину убрать слоган «Героям слава».

«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «Слава Украине» политический слоган, что «Героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.

При чем тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Все четко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.

Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса», — сказал Колосков.