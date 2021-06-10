СТЕПАНЕНКО: «Наша форма понравилась во всем мире. Классная карта на груди»

Хавбек национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своем состоянии, а также ответил на вопрос о новой игровой форме команды.

«Мы проделали большую работу в Украине, там работа была направлена, чтобы привести всех игроков в общие кондиции. Сейчас, когда приехали в Бухарест, целенаправленно готовимся к первому матчу.

Мое состояние? Если я приехал сюда, значит я себя нормально чувствую. Если бы не был готов играть, я бы не приехал.

Обсуждали с ребятами, кто фаворит чемпионата. Каждый год одни и те же фавориты. Серьезная группа - Германия, Португалия, Франция, Венгрия - здесь очень серьезные команды. У Испании есть определенные проблемы. Фавориты каждый турнир одни и те же, но, надеюсь, будут сюрпризы.

Форма нам очень нравится. Дизайн классный. Я думаю всем понравилось, не только в Украине, но и во всей Европе и мире. Классная карта на груди», - сказал Степаненко.

Ранее сообщалось, что УЕФА обязал изменить форму сборной Украины и убрать лозунг «Героям слава».

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.