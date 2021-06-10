Английские СМИ: «На Евро Зинченко может кое-что доказать Гвардиоле»

Александр сыграет в составе сборной Украины на позиции полузащитника

  • 10.06.2021 10:55
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Английские СМИ: «На Евро Зинченко может кое-что доказать Гвардиоле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известное манчестерское издание Manchester Evening News считает, что украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко на Евро-2020 может доказать Пепу Гвардиоле, что готов сыграть в клубе в линии полузащиты.
 
«Зинченко – левый защитник «Сити», но полузащитник сборной Украины. Этим летом Украине нечего терять, и команда Шевченко может привлечь к себе внимание, а Зинченко может сыграть ключевую роль в любом их успехе. Возможно, он сможет показать Гвардиоле, что достоин места в центре поля?», – пишет журналист Джо Брэй.
 
В текущем сезоне Зинченко провел 32 матча в составе «Манчестер Сити», отличился двумя ассистами.

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Источник — Manchester Evening News

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