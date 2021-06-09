Александр ЗИНЧЕНКО: «Травил португальцев из Манчестер Сити»

Александр напоминал одноклубникам о победе сборной Украины

  • 09.06.2021 09:30
  • 2217 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Травил португальцев из Манчестер Сити»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал забавную историю из «Манчестер Сити», напрямую связанную с успехом нашей национальной команды в отборе Евро-2020.
 
«Победа на НСК Олимпийский над Португалией стала жирной точкой всего отборочного турнира. Мы часто обсуждали эту игру с моими португальскими одноклубниками по «Манчестер Сити». Хотя это было, скорее, не обсуждение — я их просто травил.
 
По сей день могу скинуть им скриншот турнирной таблицы нашей группы и спросить: «Как дела?» (улыбается). Португальцы тоже не отмалчиваются — и хотят снова с нами встретиться, но уже на Евро. В клубе у нас такой же отличный коллектив, все ребята на юморе, а я такие моменты, можно сказать, обожаю», – сказал Зинченко.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 10:36
    0
    хули с него взять, футболист
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 09.06.2021 10:11
    0
    Когда недавно Зинченко с победой в ЛЧ поздравили - чего то он совсем подобный юмор не оценил.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 09.06.2021 09:44
    +1
    А что там игроки Челси сбрасывают Вам? )))
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 09.06.2021 09:44
    +1
    А что там игроки Челси сбрасывают Вам? )))
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 10:36
    0
    хули с него взять, футболист
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 09.06.2021 10:11
    0
    Когда недавно Зинченко с победой в ЛЧ поздравили - чего то он совсем подобный юмор не оценил.
    Ссылка
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