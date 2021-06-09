Александр ЗИНЧЕНКО: «Травил португальцев из Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал забавную историю из «Манчестер Сити», напрямую связанную с успехом нашей национальной команды в отборе Евро-2020.



«Победа на НСК Олимпийский над Португалией стала жирной точкой всего отборочного турнира. Мы часто обсуждали эту игру с моими португальскими одноклубниками по «Манчестер Сити». Хотя это было, скорее, не обсуждение — я их просто травил.



По сей день могу скинуть им скриншот турнирной таблицы нашей группы и спросить: «Как дела?» (улыбается). Португальцы тоже не отмалчиваются — и хотят снова с нами встретиться, но уже на Евро. В клубе у нас такой же отличный коллектив, все ребята на юморе, а я такие моменты, можно сказать, обожаю», – сказал Зинченко.

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