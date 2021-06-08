Александр ЗИНЧЕНКО: «Украине обязательно нужно выйти из группы»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко надеется, что контрольные матчи помогли команде хорошо подготовиться к Евро-2020.

«Я надеюсь, что через эти матчи мы хорошо подготовились к нашему самому важному пока турниру — к чемпионату Европы. К нему мы подойдем в хорошем состоянии, и результаты стартовых поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не должны на это повлиять. Все ребята на позитиве».

«У нас есть цели, мудрый тренерский штаб, замечательный коллектив. У нас есть все, чтобы добыть нужный результат. Какой именно? Важен хороший старт, нам обязательно необходимо выходить из группы и готовиться к следующим испытаниям», — сказал Зинченко.