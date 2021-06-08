Александр ЗИНЧЕНКО: «Украине обязательно нужно выйти из группы»

Лидер сборной рассчитывает задержаться на Евро-2020

  • 08.06.2021 13:14
  • 1335 просмотров
  • 7 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Украине обязательно нужно выйти из группы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины Александр Зинченко надеется, что контрольные матчи помогли команде хорошо подготовиться к Евро-2020.

«Я надеюсь, что через эти матчи мы хорошо подготовились к нашему самому важному пока турниру — к чемпионату Европы. К нему мы подойдем в хорошем состоянии, и результаты стартовых поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не должны на это повлиять. Все ребята на позитиве».

«У нас есть цели, мудрый тренерский штаб, замечательный коллектив. У нас есть все, чтобы добыть нужный результат. Какой именно? Важен хороший старт, нам обязательно необходимо выходить из группы и готовиться к следующим испытаниям», — сказал Зинченко.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 08.06.2021 14:17
    -1
    axylinam, 08.06.2021 13:22
    Не выйти из такой группы-это позор
    Може вийдеш на поле, покажеш майстер клас?
    Ссылка
    linesman
      linesman, 08.06.2021 14:12
    0
    Ruud, 08.06.2021 13:32
    Зина, хватит уже балаболить, все хорошо в меру, то португальцев тролит, то еще что то, играй и не зад ра чивай
    Балаболишь ти, Олександр грає.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 08.06.2021 14:10
    0
    Группа весьма сложная: выйти из нее будет очень трудно.. .
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 08.06.2021 14:09
    +1
    если сами не начудят,то из группы выйдем без проблем-это минимум,который даже не должен обговариваться
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 13:32
    -4
    Зина, хватит уже балаболить, все хорошо в меру, то португальцев тролит, то еще что то, играй и не зад ра чивай
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 08.06.2021 13:27
    0
    Не говори гоп.... Менше BLA BLA BLA, більше ЧОРНОВОЇ роботи у відборі.....
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 08.06.2021 13:22
    -3
    Не выйти из такой группы-это позор
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 08.06.2021 14:09
    +1
    если сами не начудят,то из группы выйдем без проблем-это минимум,который даже не должен обговариваться
    Ссылка
    linesman
      linesman, 08.06.2021 14:12
    0
    Ruud, 08.06.2021 13:32
    Зина, хватит уже балаболить, все хорошо в меру, то португальцев тролит, то еще что то, играй и не зад ра чивай
    Балаболишь ти, Олександр грає.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 08.06.2021 14:10
    0
    Группа весьма сложная: выйти из нее будет очень трудно.. .
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 08.06.2021 13:27
    0
    Не говори гоп.... Менше BLA BLA BLA, більше ЧОРНОВОЇ роботи у відборі.....
    Ссылка
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