Источник: Русин выставлен на продажу, Луческу не видит перспектив

Киевское «Динамо» хочет продать нападающего Назария Русина. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«СМИ сватают Назария в аренду в «Днепр-1». Уточним. Русина хотят продать, поскольку серьезной заинтересованности в нём Луческу не видит и в перспективе. Цена варьируется. По нашим данным, это «вилка» в районе $1-1,5 млн. И предложен он не только «днепровцам», но и «Заре». Хотя агентский ProStar активно ищет выходы игроку на зарубежный рынок. В том состоянии, в котором Русин находится сейчас, продажа за живые деньги была бы удачей для клуба», – сказано в сообщении.



В прошлом сезоне Русин ездил на несколько месяцев в аренду «Легию», но покинул ее со скандалом. В составе обоих клубов провел всего три матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.