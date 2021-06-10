Источник: Русин выставлен на продажу, Луческу не видит перспектив

Назария хотят продать за $1-1,5 миллиона

  • 10.06.2021 09:59
  • 3037 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Русин выставлен на продажу, Луческу не видит перспектив
© ФК Легия Варшава. Назарий Русин

Киевское «Динамо» хочет продать нападающего Назария Русина. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».  
 
«СМИ сватают Назария в аренду в «Днепр-1». Уточним. Русина хотят продать, поскольку серьезной заинтересованности в нём Луческу не видит и в перспективе. Цена варьируется. По нашим данным, это «вилка» в районе $1-1,5 млн. И предложен он не только «днепровцам», но и «Заре». Хотя агентский ProStar активно ищет выходы игроку на зарубежный рынок. В том состоянии, в котором Русин находится сейчас, продажа за живые деньги была бы удачей для клуба», – сказано в сообщении.
 
В прошлом сезоне Русин ездил на несколько месяцев в аренду «Легию», но покинул ее со скандалом. В составе обоих клубов провел всего три матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    kadaad .
    online
      kadaad ., 10.06.2021 10:15
    +2
    Мудрое решение.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.06.2021 10:13
    +1
    Травми и неуверенность в себе убили в нём желание и возможность развивать свой потенциал. Мог быть украинским Муриелем, а так похожая судьба с Дмитрием Хльобасом.
    Сейчас не каждый клуб готов вывалить 1 млн за игрока который без игровой практики и не на ходу
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 10.06.2021 10:15
    +2
    Мудрое решение.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.06.2021 10:13
    +1
    Травми и неуверенность в себе убили в нём желание и возможность развивать свой потенциал. Мог быть украинским Муриелем, а так похожая судьба с Дмитрием Хльобасом.
    Сейчас не каждый клуб готов вывалить 1 млн за игрока который без игровой практики и не на ходу
    Ссылка
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