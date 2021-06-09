Источник: форвард Динамо Русин продолжит карьеру в Днепре-1

Нападающий поехал в аренду «Легию», но не дебютировал в чемпионате Польши

  • 09.06.2021 03:25
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Источник: форвард Динамо Русин продолжит карьеру в Днепре-1
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе заявил, что 22-летний форвард Назарий Русин покинет «Динамо» летом:

«Насколько мне известно, Назарий Русин едет в Днепр. Следующий сезон он, скорее всего, начнет в футболке СК «Днепр-1».

Назарий первую половину сезона 2021/22 провел в «Динамо», сыграв только одну игру (19 минут). Затем он поехал в аренду «Легию», но даже не дебютировал в чемпионате Польши и досрочно вернулся в Киев.

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Источник — Циганик LIVE

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