Тренер Легии: «Русин сам решил сдаться»

Чеслав Михневич объяснил, почему украинский форвард не заиграл в польском клубе

  • 21.05.2021 13:55
  • 1683 просмотра
  • 8 комментариев
Тренер Легии: «Русин сам решил сдаться»
© Legia.Net. Чеслав Михневич

Главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич объяснил, почему в команде не заиграл 22-летний украинский форвард Назарий Русин, арендованный у киевского «Динамо».

«На самом деле, он сам решил сдаться. Он думал, что будет легче. Об этом свидетельствуют его заявления и заявления его брата о том, что он попал в слабую лигу. Да, у нас здесь нет донецкого «Шахтера» или киевского «Динамо», но лига сложная и требовательная. Он думал, что будет кем-то важным в этой команде, но он этого не заслужил. Другие тоже были недовольны появлением новичка, и он хотел сразу получить место в стартовом составе, но для этого он не сделал ничего особенного. Все видели, что он ничем не лучше их», — отметил Михневич.

Арендное соглашение Русина с «Легией» рассчитано до конца текущего сезона, после чего футболист вернется в «Динамо».

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Источник — Legia.Net

(7 голосов)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.05.2021 14:52
    +1
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 14:45
    Все правильно, ибо нефиг выпендриваться. На паретике оказалось что он ничем не лучше других футболистов этой команды, а выпендреж аж переливался за борт.
    Чим проявлявся випендрьож?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.05.2021 14:51
    0
    Ага, а Шабанов сам винуватий що травмувався? Поганому танцюристу...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.05.2021 14:45
    0
    Все правильно, ибо нефиг выпендриваться. На паретике оказалось что он ничем не лучше других футболистов этой команды, а выпендреж аж переливался за борт.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:27
    0
    Face Control, 21.05.2021 14:23
    +
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:27
    +1
    Alexander Киев, 21.05.2021 14:25
    Не смотри на обратную сторону, смотри прямо - тебя же носом толкнули в " Русин - ДНО, которое не заслуживает такого внимания и у него нет даже уровня Легии, молчу уже о динамо, которое на 2 головы сильнее. Игрок звезду словил, но при этому его уровень - это ВПК-Агро 1-я лига "
    Слишком много внимания уделяется этой теме
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 14:25
    -3
    dd dent, 21.05.2021 14:21
    Да хорош уже сиську мять, не сложилось и ладно, все равно у этого бомж клуба нет $
    Не смотри на обратную сторону, смотри прямо - тебя же носом толкнули в " Русин - ДНО, которое не заслуживает такого внимания и у него нет даже уровня Легии, молчу уже о динамо, которое на 2 головы сильнее. Игрок звезду словил, но при этому его уровень - это ВПК-Агро 1-я лига "
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:23
    0
    dd dent, 21.05.2021 14:21
    Да хорош уже сиську мять, не сложилось и ладно, все равно у этого бомж клуба нет $
    +
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:21
    0
    Да хорош уже сиську мять, не сложилось и ладно, все равно у этого бомж клуба нет $
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.05.2021 14:52
    +1
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 14:45
    Все правильно, ибо нефиг выпендриваться. На паретике оказалось что он ничем не лучше других футболистов этой команды, а выпендреж аж переливался за борт.
    Чим проявлявся випендрьож?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:27
    +1
    Alexander Киев, 21.05.2021 14:25
    Не смотри на обратную сторону, смотри прямо - тебя же носом толкнули в " Русин - ДНО, которое не заслуживает такого внимания и у него нет даже уровня Легии, молчу уже о динамо, которое на 2 головы сильнее. Игрок звезду словил, но при этому его уровень - это ВПК-Агро 1-я лига "
    Слишком много внимания уделяется этой теме
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 21.05.2021 14:51
    0
    Ага, а Шабанов сам винуватий що травмувався? Поганому танцюристу...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.05.2021 14:45
    0
    Все правильно, ибо нефиг выпендриваться. На паретике оказалось что он ничем не лучше других футболистов этой команды, а выпендреж аж переливался за борт.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:27
    0
    Face Control, 21.05.2021 14:23
    +
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:23
    0
    dd dent, 21.05.2021 14:21
    Да хорош уже сиську мять, не сложилось и ладно, все равно у этого бомж клуба нет $
    +
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    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:21
    0
    Да хорош уже сиську мять, не сложилось и ладно, все равно у этого бомж клуба нет $
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