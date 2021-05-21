Тренер Легии: «Русин сам решил сдаться»

Главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич объяснил, почему в команде не заиграл 22-летний украинский форвард Назарий Русин, арендованный у киевского «Динамо».
«На самом деле, он сам решил сдаться. Он думал, что будет легче. Об этом свидетельствуют его заявления и заявления его брата о том, что он попал в слабую лигу. Да, у нас здесь нет донецкого «Шахтера» или киевского «Динамо», но лига сложная и требовательная. Он думал, что будет кем-то важным в этой команде, но он этого не заслужил. Другие тоже были недовольны появлением новичка, и он хотел сразу получить место в стартовом составе, но для этого он не сделал ничего особенного. Все видели, что он ничем не лучше их», — отметил Михневич.
Арендное соглашение Русина с «Легией» рассчитано до конца текущего сезона, после чего футболист вернется в «Динамо».
Источник — Legia.Net
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