Александр КАРАВАЕВ: «Есть небольшое переживание перед стартом на Евро»

Футболист сборной Украины – о финальном этапе подготовки к чемпионату Европы

  • 10.06.2021 09:05
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Александр КАРАВАЕВ: «Есть небольшое переживание перед стартом на Евро»
© УАФ. Александр Караваев

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о тренировочной базе в Бухаресте, на которой команда Андрея Шевченко будет располагаться во время Евро-2020.
 
«Газон в отличном состоянии. Такой уютный, компактный стадион. Все что нужно для того, чтобы хорошо и качественно подготовиться к матчам – есть. Условия отличные.
 
Быстро долетели в Румынию, почти сразу поехали в гостиницу. Нам дали время восстановиться после переезда. В среду была небольшая теория, потихоньку разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Набираем полный ход перед Евро. Все мысли уже о предстоящей игре.
 
Есть ли волнение? Есть небольшое легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей. Нужно разобрать предыдущие игры и не допускать ошибок, которые у нас были. Нужно добиваться результата, из-за этого в подсознании где-то и переживаем. Думаю, за 1-2 дня втянемся и будем полностью сконцентрированы на игре», – сказал Караваев.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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