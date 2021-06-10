Одноклубник Ярмоленко впервые попробует пиво, если Англия выиграет Евро

Деклан Райс не похож на настоящего британца

  • 10.06.2021 07:38
  • 500 просмотров
  • 1 комментарий
Одноклубник Ярмоленко впервые попробует пиво, если Англия выиграет Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Защитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс дал необычное обещание перед стартом чемпионата Европы по футболу.
 
«Знаете, что я до сих пор не пробовал пива? Мне 22 года, а я никогда его не пил! Никогда, ни пинты. Люди удивляются. Мне просто не нравится его запах, поэтому я никогда не подходил к нему.
 
Готов ли я попробовать выпить пиво в случае победы сборной Англии на Евро-2020? Да. Я попробую, но, наверное, выплюну», – сказал одноклубник Андрея Ярмоленко.
 
Отметим, что Англия на групповом раунде сыграет с командами Чехии, Шотландии и Хорватии.

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Источник — Goal.com

(1 голос)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 10.06.2021 07:49
    0
    Скорее всего не придётся пробовать.....
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 10.06.2021 07:49
    0
    Скорее всего не придётся пробовать.....
    Ссылка
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