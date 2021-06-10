Одноклубник Ярмоленко впервые попробует пиво, если Англия выиграет Евро

Защитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс дал необычное обещание перед стартом чемпионата Европы по футболу.
«Знаете, что я до сих пор не пробовал пива? Мне 22 года, а я никогда его не пил! Никогда, ни пинты. Люди удивляются. Мне просто не нравится его запах, поэтому я никогда не подходил к нему.
Готов ли я попробовать выпить пиво в случае победы сборной Англии на Евро-2020? Да. Я попробую, но, наверное, выплюну», – сказал одноклубник Андрея Ярмоленко.
Отметим, что Англия на групповом раунде сыграет с командами Чехии, Шотландии и Хорватии.
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Источник — Goal.com
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