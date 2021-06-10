Одноклубник Ярмоленко впервые попробует пиво, если Англия выиграет Евро

Защитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс дал необычное обещание перед стартом чемпионата Европы по футболу.



«Знаете, что я до сих пор не пробовал пива? Мне 22 года, а я никогда его не пил! Никогда, ни пинты. Люди удивляются. Мне просто не нравится его запах, поэтому я никогда не подходил к нему.



Готов ли я попробовать выпить пиво в случае победы сборной Англии на Евро-2020? Да. Я попробую, но, наверное, выплюну», – сказал одноклубник Андрея Ярмоленко.



Отметим, что Англия на групповом раунде сыграет с командами Чехии, Шотландии и Хорватии.

Читайте также: Десять фаворитов Евро-2020