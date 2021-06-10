Япония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня в 09:15 украинки проведут гостевой товарищеский матч

  • 10.06.2021 06:05
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Япония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© womensfootball.com.ua

10 июня подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч, в котором сыграют с командой Японии (начало – в 09:15 по Киеву). В мае футбольные ассоциации Украины и Японии достигли договоренности о проведении поединка между женскими сборными двух стран.

Украинская сборная этим матчем начнет подготовку уже к будущим противостояний в квалификации чемпионата мира-2023, которые стартуют осенью текущего года. По результатам жеребьевки сине-желтым в рамках группы В выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

Япония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед матчем.

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Источник — Sport.ua

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