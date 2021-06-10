10 июня подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч, в котором сыграют с командой Японии (начало – в 09:15 по Киеву). В мае футбольные ассоциации Украины и Японии достигли договоренности о проведении поединка между женскими сборными двух стран.

Украинская сборная этим матчем начнет подготовку уже к будущим противостояний в квалификации чемпионата мира-2023, которые стартуют осенью текущего года. По результатам жеребьевки сине-желтым в рамках группы В выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

Япония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед матчем.