Как прошла подготовка. Утром 10 июня Украина сыграет против Японии

Подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч

  • 10.06.2021 00:49
  • 288 просмотров
  • 0 комментариев
Как прошла подготовка. Утром 10 июня Украина сыграет против Японии
© womensfootball.com.ua

10 июня подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч, в котором сыграют с командой Японии (начало – в 09:15 по Киеву). В мае футбольные ассоциации Украины и Японии достигли договоренности о проведении поединка между женскими сборными двух стран.

Встреча состоится в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола и с целью подготовки команд к официальным матчам. Противостояние между сборными Японии и Украины станет первым в истории этих команд. Игра состоится 10 июня в городе Хиросима на арене Edion Stadium Hiroshima и начнется в 15:15 по местному времени (09:15 по Киеву).

Национальная команда Японии – участник Олимпийских игр, которые в июле этого года стартуют в Токио. Согласно жеребьевке эта сборная попала в группу Е и сыграет со сборными Великобритании, Канады и Чили. Подготовку к XXXII летних Олимпийских игр японки начали 11 мая, а уже в июне к игрокам из национального чемпионата присоединятся футболистки, выступающих за рубежом.

В состав украинской команды сначала вошли 22 игрока, однако из-за повреждения лагерь сборной оставила Дарья Апанащенко. Сине-желтые собрались в Киеве 5 июня, после чего прошли обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 и отправились в Японию.

По словам Натальи Зинченко, из логистических соображений весь тренировочный процесс проходил уже в Хиросиме. «Кстати, я обратила внимание на то, что японки, с которыми мы никогда не встречались, по манере игры напоминают сборную Испании, с которой нам в октябре выяснять отношения. Они технические, быстрые, настойчивые», – отметила накануне главный тренер сборной.

Украинская сборная этим матчем начнет подготовку уже к будущим противостояний в квалификации чемпионата мира-2023, которые стартуют осенью текущего года. По результатам жеребьевки сине-желтым в рамках группы В выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

Состав национальной женской сборной Украины

  • Вратари: Ирина Санина ( «Жилстрой-1» Харьков), Дарья Бондарчук ( «Жилстрой-2» Харьков).
  • Защитники: Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все – «Жилстрой-1» Харьков), Екатерина Корсун, Ирина Подольская, Анастасия Филенко (все – «Жилстрой-2» Харьков), Марина Шайнюк («Ладомир» Владимир-Волынский).
  • Полузащитники: Ольга Овдийчук, Ирина Кочнева (обе – «Жилстрой-1» Харьков), Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все – «Жилстрой-2» Харьков), Юлия Христюк («Олд Доминион», США), Кристина Перевозчик («Ладомир» Владимир-Волынский).
  • Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе – «Жилстрой-1» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир-Волынский).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности