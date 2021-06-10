Как прошла подготовка. Утром 10 июня Украина сыграет против Японии

10 июня подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч, в котором сыграют с командой Японии (начало – в 09:15 по Киеву). В мае футбольные ассоциации Украины и Японии достигли договоренности о проведении поединка между женскими сборными двух стран.

Встреча состоится в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола и с целью подготовки команд к официальным матчам. Противостояние между сборными Японии и Украины станет первым в истории этих команд. Игра состоится 10 июня в городе Хиросима на арене Edion Stadium Hiroshima и начнется в 15:15 по местному времени (09:15 по Киеву).

Национальная команда Японии – участник Олимпийских игр, которые в июле этого года стартуют в Токио. Согласно жеребьевке эта сборная попала в группу Е и сыграет со сборными Великобритании, Канады и Чили. Подготовку к XXXII летних Олимпийских игр японки начали 11 мая, а уже в июне к игрокам из национального чемпионата присоединятся футболистки, выступающих за рубежом.

В состав украинской команды сначала вошли 22 игрока, однако из-за повреждения лагерь сборной оставила Дарья Апанащенко. Сине-желтые собрались в Киеве 5 июня, после чего прошли обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 и отправились в Японию.

По словам Натальи Зинченко, из логистических соображений весь тренировочный процесс проходил уже в Хиросиме. «Кстати, я обратила внимание на то, что японки, с которыми мы никогда не встречались, по манере игры напоминают сборную Испании, с которой нам в октябре выяснять отношения. Они технические, быстрые, настойчивые», – отметила накануне главный тренер сборной.

Украинская сборная этим матчем начнет подготовку уже к будущим противостояний в квалификации чемпионата мира-2023, которые стартуют осенью текущего года. По результатам жеребьевки сине-желтым в рамках группы В выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

Состав национальной женской сборной Украины