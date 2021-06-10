В Бухаресте начал работу Украинский медиацентр, на территории которого – медиазона для СМИ и конференц-зал.

10 июня у национальной команды – две тренировки. После утреннего два игрока сборной – Тарас Степаненко и Виталий Миколенко – встретятся с представителями СМИ в украинском медиа-центре (начало пресс-конференции – в 12:20).

Пресс-конференция Степаненко и Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция