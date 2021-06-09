ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика продала Педриньо в Шахтер

«Бенфика» на своем официальном сайте сообщила о том, что продала полузащитника Педриньо в донецкий «Шахтер». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

«Бенфика» уже передала информацию о трансфере в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии. Ответственность за выплату платежей солидарности лиссабонский клуб взял на себя.

Теперь Педриньо остается пройти медосмотр и подписать контракт с «Шахтером» для того, чтобы официально завершить процесс перехода в донецкий клуб. Таким образом, 23-летний бразилец станет первым новичком «Шахтере» при новом главном тренере, Роберто Де Дзерби. Официальная презентация ожидается 14 июня.

В нынешнем сезоне на счету Педриньо 1 гола и 4 ассиста в 31 матче за «Бенфику» во всех турнирах.