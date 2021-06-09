ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика продала Педриньо в Шахтер

Лиссабонский клуб официально сообщил о трансфере

  • 09.06.2021 21:07
  • 2143 просмотра
  • 26 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика продала Педриньо в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

«Бенфика» на своем официальном сайте сообщила о том, что продала полузащитника Педриньо в донецкий «Шахтер». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

«Бенфика» уже передала информацию о трансфере в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии. Ответственность за выплату платежей солидарности лиссабонский клуб взял на себя.

Теперь Педриньо остается пройти медосмотр и подписать контракт с «Шахтером» для того, чтобы официально завершить процесс перехода в донецкий клуб. Таким образом, 23-летний бразилец станет первым новичком «Шахтере» при новом главном тренере, Роберто Де Дзерби. Официальная презентация ожидается 14 июня.

В нынешнем сезоне на счету Педриньо 1 гола и 4 ассиста в 31 матче за «Бенфику» во всех турнирах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Бенфика

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
      Bolshoi, 09.06.2021 21:26
    -1
    ENJOY-_-, 09.06.2021 21:22
    Читай внимательно.. там Педриньо..
    Это как ты «большой», а на самом деле «больной»
    Большой и здоровый, на зависть маленьким и больным.
    Ссылка
    _MaKs_7777
    online
      _MaKs_7777, 09.06.2021 21:26
    -1
    salomon77757, 09.06.2021 21:24
    Будь мужиком, вытри сперму с губ
    Ты тут клоун всем подмытся предлогаешь наверною любишь бомбить сильно
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:26
    -1
    Как же горит, любо дорого смотреть, я смотрю развпятьлетние реально в себя поверили, а ведь это только начало трансферов Шахтёра.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 21:26
    +1
    Тепер у Кротів буде фан-сектор Педріньо.
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 09.06.2021 21:24
    -2
    _MaKs_7777, 09.06.2021 21:22
    Там дриблинг сумасшедший ювелирный у него ,у ФК лесоповала (Киев) такого игрока никогда в жизни не было и не будет
    Будь мужиком, вытри сперму с губ
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:23
    -2
    _MaKs_7777, 09.06.2021 21:22
    Там дриблинг сумасшедший ювелирный у него ,у ФК лесоповала (Киев) такого игрока никогда в жизни не было и не будет
    Макс, они и норм игроки?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.06.2021 21:23
    -1
    По статистике как то совсем слабинько.Вообще Шахтёр успешен был в своей трансферной политике по поводу бразильцев с трудом правда вспоминаю покупки на такой возраст с такой сумой.Значит видимо есть перспектива.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:22
    -1
    ENJOY-_-, 09.06.2021 21:21
    Ну, в добрый путь!
    18 Лямов не мало конечно
    Немало, но для нас это норм, тем более это только первый трансфер.
    Ссылка
    _MaKs_7777
    online
      _MaKs_7777, 09.06.2021 21:22
    -4
    Face Control, 09.06.2021 21:19
    Ну что, это просто супер, у пацана просто нереальный потенциал, Шахтёр как всегда радует, а ведь это только начало трансферов. И да, более ляма подписоты в Инсте смотрю, неплохо.
    Такс, кипрские автобусники развпятьлетние, что там у вас, хотя о чём это я, для вас 18 лямов это что-то нереальное, да и зачем вам трансферы так-то, ведь хоть что-то у вас будет, очередная косточка, минимум через 5 лет.
    Там дриблинг сумасшедший ювелирный у него ,у ФК лесоповала (Киев) такого игрока никогда в жизни не было и не будет
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 09.06.2021 21:22
    0
    Bolshoi, 09.06.2021 21:20
    Теперь слово педрило не является ругательным, и за него не должны банить
    Читай внимательно.. там Педриньо..
    Это как ты «большой», а на самом деле «больной»
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:21
    -3
    Bolshoi, 09.06.2021 21:20
    Теперь слово педрило не является ругательным, и за него не должны банить
    Жди.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 09.06.2021 21:21
    -1
    Официально.
    Плательщики коммунальных услуг оплатили Ахметову 18 млн. за Педриньо.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:21
    -3
    SandroKing, 09.06.2021 21:14
    Смысл в этих покупках. В группу ЛЧ в этом сезоне не выйдут, а в чемпионате пока есть Луческу тоже ничего не светит. Только атмосфера в команде будет ухудшаться. И так игроков на два состава. Явно будут недовольные кто на лавке будет сидеть.
    Я смотрю вы после раз в пять позорных лет реально в себя поверили, ахахахахахаах, ну-ну, вы главное верьте, верьте.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 09.06.2021 21:21
    0
    Ну, в добрый путь!
    18 Лямов не мало конечно
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 09.06.2021 21:20
    -2
    _MaKs_7777, 09.06.2021 21:13
    Шахтёр кого надо купит за любые деньги и многое игроки хотят играть в таком клубе как Шахтёр , это же не клюб дЫнамо который раз пяттьь лет чемпион, да уже лет пять не обыгрывал команд уровня Бенфики в Европе ,, Дынамо только еврея может пол года реекламировать за проценты...а потом на купить за пару лямов. Нет денег ну вы держитесь дынамовцы Раз а пять лет чемпиониииииИ
    Молодец, иди подмойся
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 09.06.2021 21:20
    -2
    Теперь слово педрило не является ругательным, и за него не должны банить
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:19
    -2
    Віталій Яценко, 09.06.2021 21:15
    Да, 18 Бенфіці, + підйомні гравцю, + агентські. І це за гравця, якому вже 23 і який поки ніде себе на дорослому рівні не показав. Чи можна боротись з Бенфікою в ЛЧ, якщо береш у неї її лавочника? Риторичне питання. Але те, що трансферний ринок України нарешті дав серйозний трансфер - добра новина. Сподіваюсь, що і інші команди приємно здивують хорошими підписаннями.
    Сподіваюсь, що і інші команди приємно здивують хорошими підписаннями.
    —————————————
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 09.06.2021 21:19
    0
    Ходы отчаяния от Ахметки.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 21:19
    -3
    Ну что, это просто супер, у пацана просто нереальный потенциал, Шахтёр как всегда радует, а ведь это только начало трансферов. И да, более ляма подписоты в Инсте смотрю, неплохо.
    Такс, кипрские автобусники развпятьлетние, что там у вас, хотя о чём это я, для вас 18 лямов это что-то нереальное, да и зачем вам трансферы так-то, ведь хоть что-то у вас будет, очередная косточка, минимум через 5 лет.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 09.06.2021 21:15
    +3
    Да, 18 Бенфіці, + підйомні гравцю, + агентські. І це за гравця, якому вже 23 і який поки ніде себе на дорослому рівні не показав. Чи можна боротись з Бенфікою в ЛЧ, якщо береш у неї її лавочника? Риторичне питання. Але те, що трансферний ринок України нарешті дав серйозний трансфер - добра новина. Сподіваюсь, що і інші команди приємно здивують хорошими підписаннями.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 09.06.2021 21:09
    +7
    31 матч 1 гол 18 млн
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 09.06.2021 21:11
    +6
    Така статистика і 18 млн? Чувак в Португалії не заграв, не думаю, що получиться в Шахті
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 09.06.2021 21:15
    +3
    Да, 18 Бенфіці, + підйомні гравцю, + агентські. І це за гравця, якому вже 23 і який поки ніде себе на дорослому рівні не показав. Чи можна боротись з Бенфікою в ЛЧ, якщо береш у неї її лавочника? Риторичне питання. Але те, що трансферний ринок України нарешті дав серйозний трансфер - добра новина. Сподіваюсь, що і інші команди приємно здивують хорошими підписаннями.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 09.06.2021 21:14
    +3
    Смысл в этих покупках. В группу ЛЧ в этом сезоне не выйдут, а в чемпионате пока есть Луческу тоже ничего не светит. Только атмосфера в команде будет ухудшаться. И так игроков на два состава. Явно будут недовольные кто на лавке будет сидеть.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 21:26
    +1
    Тепер у Кротів буде фан-сектор Педріньо.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 09.06.2021 21:22
    0
    Bolshoi, 09.06.2021 21:20
    Теперь слово педрило не является ругательным, и за него не должны банить
    Читай внимательно.. там Педриньо..
    Это как ты «большой», а на самом деле «больной»
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 09.06.2021 21:21
    0
    Ну, в добрый путь!
    18 Лямов не мало конечно
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 09.06.2021 21:19
    0
    Ходы отчаяния от Ахметки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности