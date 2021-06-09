ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика продала Педриньо в Шахтер

«Бенфика» на своем официальном сайте сообщила о том, что продала полузащитника Педриньо в донецкий «Шахтер». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
«Бенфика» уже передала информацию о трансфере в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии. Ответственность за выплату платежей солидарности лиссабонский клуб взял на себя.
Теперь Педриньо остается пройти медосмотр и подписать контракт с «Шахтером» для того, чтобы официально завершить процесс перехода в донецкий клуб. Таким образом, 23-летний бразилец станет первым новичком «Шахтере» при новом главном тренере, Роберто Де Дзерби. Официальная презентация ожидается 14 июня.
В нынешнем сезоне на счету Педриньо 1 гола и 4 ассиста в 31 матче за «Бенфику» во всех турнирах.
Источник — ФК Бенфика
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Это как ты «большой», а на самом деле «больной»
18 Лямов не мало конечно
Такс, кипрские автобусники развпятьлетние, что там у вас, хотя о чём это я, для вас 18 лямов это что-то нереальное, да и зачем вам трансферы так-то, ведь хоть что-то у вас будет, очередная косточка, минимум через 5 лет.
Это как ты «большой», а на самом деле «больной»
Плательщики коммунальных услуг оплатили Ахметову 18 млн. за Педриньо.
18 Лямов не мало конечно
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Такс, кипрские автобусники развпятьлетние, что там у вас, хотя о чём это я, для вас 18 лямов это что-то нереальное, да и зачем вам трансферы так-то, ведь хоть что-то у вас будет, очередная косточка, минимум через 5 лет.
Это как ты «большой», а на самом деле «больной»
18 Лямов не мало конечно
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