Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне было очень сложно со Шварцманом»

Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в четырех сетах над Диего Шварцманом в четвертьфинале Ролан Гаррос-2021:

«Мне было очень сложно. Диего провел очень хороший матч, он отличный игрок. Я очень доволен, что вышел в полуфинал. Всем спасибо. Спасибо публике, которая пришла посмотреть этот матч. Очень приятно видеть вас здесь.

У меня большая история в этом турнире, это особенный турнир для меня. Это был очень непростой матч, но я смог вытащить его, и я очень доволен этим».

В полуфинале соперником Надаля станет победитель матча Новак Джокович – Маттео Берреттини.