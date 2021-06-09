Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне было очень сложно со Шварцманом»

Испанец вышел в полуфинал Ролан Гаррос

  • 09.06.2021 20:20
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне было очень сложно со Шварцманом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в четырех сетах над Диего Шварцманом в четвертьфинале Ролан Гаррос-2021:

«Мне было очень сложно. Диего провел очень хороший матч, он отличный игрок. Я очень доволен, что вышел в полуфинал. Всем спасибо. Спасибо публике, которая пришла посмотреть этот матч. Очень приятно видеть вас здесь.

У меня большая история в этом турнире, это особенный турнир для меня. Это был очень непростой матч, но я смог вытащить его, и я очень доволен этим». 

В полуфинале соперником Надаля станет победитель матча Новак Джокович – Маттео Берреттини.

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Источник — Евроспорт

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