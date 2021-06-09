Надаль проиграл сет Шварцману, но вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№3 ATP) вышел в полуфинал Ролан Гаррос.
В матче 1/4 финала король грунта в четырех сетах одолел аргентинца Диего Шварцмана (№10 ATP).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0
За путевку в финал Рафа сразится против Новака Джоковича или Маттео Берреттини.
Для Надаля это будет 14-й полуфинал в рамках Открытого чемпионата Франции. Ранее на этой стадии он не проигрывал.
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Источник — Sport.ua
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