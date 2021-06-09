Шахтер интересуется уругвайским защитником

«Шахтер» проявляет интерес к 23-летнему уругвайскому центральному защитнику Агустину Рохелю. Об этом сообщает аргентинский журналист Николас Боцца.
Права на игрока принадлежат французской «Тулузе», но сейчас он на правах аренды выступает за аргентинский «Эстудиантес».
В нынешнем сезоне на счету Рохеля 1 гол и 1 ассист в 10 матчах за «Эстудиантес». Трансферная стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.
Отметим, что параллельно «Шахтер» ведет переговоры по центральному защитнику «Сассуоло» Марлону.
Источник — Twitter
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