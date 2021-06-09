Шахтер интересуется уругвайским защитником

Агустин Рохель может продолжить карьеру в УПЛ

  • 09.06.2021 19:10
  • 1484 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер интересуется уругвайским защитником
© twitter.com/edelpoficial

«Шахтер» проявляет интерес к 23-летнему уругвайскому центральному защитнику Агустину Рохелю. Об этом сообщает аргентинский журналист Николас Боцца.

Права на игрока принадлежат французской «Тулузе», но сейчас он на правах аренды выступает за аргентинский «Эстудиантес».

В нынешнем сезоне на счету Рохеля 1 гол и 1 ассист в 10 матчах за «Эстудиантес». Трансферная стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.

Отметим, что параллельно «Шахтер» ведет переговоры по центральному защитнику «Сассуоло» Марлону.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 09.06.2021 19:42
    0
    Если б он играл в основе Тулузы, ещё можно было б поверить, а так...
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 09.06.2021 19:42
    0
    Если б он играл в основе Тулузы, ещё можно было б поверить, а так...
    Ссылка
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