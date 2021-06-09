Торги идут. Известно, сколько Шахтер дает за Марлона, и что хочет Сассуоло

Вице-чемпион Украины «Шахтер» продолжает вести дискуссию с «Сассуоло» по поводу приобретения 25-летнего центрального защитника Марлона Сантоса.

По данным итальянской прессы, «Сассуоло» готов отпустить бразильского легионера за 15-16 миллионов евро.

В то же время, «горняки» пока готовы предложить итальянскому клубу на 4-5 миллионов меньше этой суммы, что не дает сторонам прийти к соглашению.

Отмечается, что покупка Марлона – просьба новоиспеченного главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, а потому «горняки» в ближайшие дни попытаются активизировать переговоры, чтобы довести их до успешного завершения.

Контракт Марлона с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей.