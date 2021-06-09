Торги идут. Известно, сколько Шахтер дает за Марлона, и что хочет Сассуоло

Итальянский клуб готов отпустить бразильского центрбека, но сойтись в цене с «горняками» не может

  • 09.06.2021 12:57
  • 2401 просмотр
  • 4 комментария
Торги идут. Известно, сколько Шахтер дает за Марлона, и что хочет Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Вице-чемпион Украины «Шахтер» продолжает вести дискуссию с «Сассуоло» по поводу приобретения 25-летнего центрального защитника Марлона Сантоса.

По данным итальянской прессы, «Сассуоло» готов отпустить бразильского легионера за 15-16 миллионов евро.

В то же время, «горняки» пока готовы предложить итальянскому клубу на 4-5 миллионов меньше этой суммы, что не дает сторонам прийти к соглашению.

Отмечается, что покупка Марлона – просьба новоиспеченного главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, а потому «горняки» в ближайшие дни попытаются активизировать переговоры, чтобы довести их до успешного завершения.

Контракт Марлона с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей.

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Источник — Calciomercato.it

(7 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 09.06.2021 13:39
    0
    Сколько потратят кроты чтобы попытаться посоревноваться с динамовской молодежью?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 09.06.2021 13:26
    +1
    Можно добросить к предлагаемой сумме Витао, Бондаря или Майкона.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.06.2021 13:05
    +3
    Похоже, Сассуоло всё, распродаёт всех ведущих игроков и готовится к Серии Б.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 13:04
    +2
    Дзерби хочет половину Италии за собой притянуть
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.06.2021 13:05
    +3
    Похоже, Сассуоло всё, распродаёт всех ведущих игроков и готовится к Серии Б.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 13:04
    +2
    Дзерби хочет половину Италии за собой притянуть
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 09.06.2021 13:26
    +1
    Можно добросить к предлагаемой сумме Витао, Бондаря или Майкона.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 09.06.2021 13:39
    0
    Сколько потратят кроты чтобы попытаться посоревноваться с динамовской молодежью?
    Ссылка
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